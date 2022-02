Grande Fratello Vip, il video del bacio tra Soleil e Delia. Poi il litigio con Alex. Stasera in tv 21 febbraio su Canale5: le anticipazioni

21 febbraio 2022 a

Stasera in tv - lunedì 21 febbraio 2022 - un'altra puntata del Grande Fratello Vip 6 che procede spedito verso la finalissima del 14 marzo. Il reality in onda su Canale5, dalle ore 21,40, oggi vedrà un'altra eliminazione. Nel corso dell’ultima puntata, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato la nomination d’ufficio per Alessandro Basciano come provvedimento disciplinare nei confronti del concorrente, gli inquilini hanno poi fatto le votazioni mandando in nomination anche Nathaly Caldonazzo, Barù e Kabir Bedi. Uno di loro lascerà la casa più spiata d'Italia. In finale invece a Delia Duran si è aggiunta anche Lulù Selassiè.

Come al solito occhi spianati sul triangolo amoroso formato da Alex Belli - rientrato "a tempo" nella casa - Delia Duran e Soleil Sorge. Nella precedente puntata Alex ha definito quella con Soleil, per l’ennesima volta, un’amicizia speciale mentre con Delia pare essere amore e chimica allo stato puro. Infatti, messo alle strette da Alfonso Signorini, l’attore ha deciso di dedicare a Soleil parole amicali mentre ha deciso di baciare Delia senza pensarci due volte. Poche ore fa però l'ennesimo colpo di scena. Durante una festa nella casa infatti tra Delia Duran e Soleil Sorge è andato in scena un appassionato bacio. Letteralmente avvinghiate in giardino le due donne si sono baciate con trasporto. Colpa all'alcol o scelta lucida? Poco dopo la modella, l'influencer e Alex si sono ritrovati, sempre all'aperto, e sempre in un momento di euforia, Delia ha pensato bene di abbracciare il marito e la sua "rivale" in amore, ma questa cosa non è stata affatto apprezzata da Soleil che ha cercato di tirarsene fuori. Poi un successivo confronto nella sauna fa scattare il litigio tra i tre.

L'ultimo GF Vip party ha scatenato parecchi concorrenti del reality show di Alfonso Signorini. Tra questi, sicuramente Barù, che è stato incollato a Jessica per tutta la serata. Consapevole dell'aspettativa sulla loro coppia, ha tentato in tutti i modi di tirare la tensione fisica tra loro, ma anche stavolta senza alcun bacio come coronamento del flirt.

