Dario Baldan Bembo, Amico è scritta con Mike Bongiorno e il contratto con Paramount sfumato per non rinunciare al viaggio di nozze

Dario Baldan Bembo ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione. Il cantante - anche compositore e tastierista - ha messo la sua firma su alcuni dei grandi successi di Mia Martini, Lucio Battisti e Renato Zero, ma è passato alla storia per Amico è (1982), brano al quale collaborò anche Mike Bongiorno che lo sceglierà come colonna sonora della trasmissione Superflash. Da diversi anni Bembo si è allontanato dal mondo dello spettacolo ma oggi si racconterà al grande pubblico della televisione.

Classe 1948, milanese, nasce in una famiglia in cui la musica è di casa: la mamma è insegnante di pianoforte, il fratello Alberto diventerà un apprezzato pianista, organista e vibrafonista. Dario svolta conoscendo Ico Cerutti che lo porta nel Clan Celentano come tastierista. Il suo primo grande successo è il celebre tema strumentale Djamballà, colonna sonora del film Il dio serpente, uscito nel 1970, con Nadia Cassini come protagonista. Il brano fu al centro di un contenzioso tra Baldan Bembo e Augusto Martelli, a cui nome è registrato in Siae. Negli anni scrive tanti brani diventati famosi, nel 1973 su testo di Franco Califano, compone per Mia Martini la celebre Minuetto, destinata a scalare le classifiche internazionali. Nel 1981 al Festival di Sanremo arriva terzo con Tu cosa fai stasera?. Torna all'Ariston nel 1985 (sedicesimo con Da quando ci sei), poi sparisce a parte qualche saltuaria apparizione (nel 2001 partecipa alla trasmissione La notte vola).

Riservatissino sulla sia vita privata, Baldan Bembo in occasione di un’intervista rilasciata a faremusic.it ha rivelato di aver rinunciato a un contratto con la Paramount per non cancellare il viaggio di nozze del suo primo matrimonio. A questo proposito, l’artista ha raccontato: “Il più grande rimpianto? Quando andai in viaggio di nozze negli Stati Uniti dopo il mio primo matrimonio. Il mio editore mi aveva fissato un incontro alla Paramount. Non ci credetti molto e non ci andai. Da lì in poi imparai ad avere più fiducia in me stesso”.

