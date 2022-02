Francesca Fariello e Chiara Ratti, chi sono le fondatrici di Cibo supersonico: la loro battaglia per la comunità LGBTQ+ e la malattia

21 febbraio 2022 a

Francesca Fariello e Chiara Ratti sono ospiti di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo del primo pomeriggio di Rai1 che vede Serena Bortone alla conduzione. Le due ragazze sono le fondatrici di un progetto che prende il nome di Cibo Supersonico, ideato per mettere in atto nuove espressioni della cucina a base vegetale. Tutto questo viene realizzato tramite eventi privati, cene a domicilio e cooking class. Un progetto che ha a che fare con vita sana e alimentazione.

Ma chi sono le due ragazze che, tra l'altro, sono anche una coppia nella vita? Francesca è una chef, ha 33 anni ed è originaria di Formia. Chiara invece di anni ne ha 35, è nata ad Erba e di professione fa la social media manager. Le loro diverse esperienze si sono fuse rivelandosi complementari e perfette per dare vita al loro progetto - inizialmente nato per gioco - rivelatosi un gran successo: un modo per mangiare più consapevole e naturale. Il cibo, come indicano nel loro sito internet, è infatti considerato un viaggio, una sorta di orchestra che permette di conoscere meglio i propri sensi.

Cibo Supersonico è un libro - in uscita domani 22 febbraio 2022 - nel quale Francesca e Chiara, un pezzetto alla volta, raccontano tantissime cose: la loro storia, dal primo incontro a oggi; la loro battaglia per la comunità LGBTQ+; la malattia di Francesca, che nel 2016 ha affrontato un tumore al seno; l’impegno per un mondo più sostenibile. Condividendo la loro storia, Chiara e Francesca aprono anche le porte della loro cucina, perché il collante che unisce e interseca tutti questi temi così apparentemente diversi e distanti tra loro è proprio il cibo. E così ci svelano per la prima volta oltre venti ricette – rigorosamente vegetali – tra le più richieste dalla loro community social e dalle persone che in questi anni le hanno volute a casa come chef a domicilio.

