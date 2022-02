Pino Insegno, i due amori della sua vita: prima Roberta Lanfranchi e ora Alessia Navarro

21 febbraio 2022 a

Pino Insegno ospite di Oggi è un altro giorno, lunedì 21 febbraio 2022, il salotto televisivo di Rai1 in onda nel primo pomeriggio e condotto da Sereba Bortone. Comico, attore, conduttore televisivo ma soprattutto doppiatore, all'anagrafe Giuseppe Insegno, romano, 62 anni, proprio prestando la sua voce ad alcuni degli attori più importanti del panorama interazione ha raggiunto un grande successo. L'artista in questi giorni è a teatro con Imparare ad amarsi (insieme alla moglie Alessia) e in libreria con La vita non è un film (Giunti Editore).

Fratello di Claudio Insegno e nipote di Rossana Di Lorenzo, Pino ha quattro figli: Matteo, Francesco, Alessandro e Valerio. I primi due avuti dall'ex moglie Roberta Lanfranchi, gli ultimi due dall'attuale moglie, l'attrice Alessia Navarro. Lanfranchi, 47 anni, è una conduttrice televisiva e radiofonica, attrice, showgirl ed ex ballerina italiana, per diversi anni volto di punta di alcune delle principali trasmissioni Mediaset (Striscia la notizia, Buona domenica, Paperissima sprint). Navarro, 42 anni, recentemente ha avuto un grande successo a teatro interpretando Frida Kahlo. "Io e lei siamo all’opposto su tutto. Mi ha insegnato a educare i miei figli, anche i primi due che sono cresciuti con noi. È anche una splendida attrice e una splendida mamma” ha detto della moglie in una recente intervista.

Attore di formazione teatrale sin dal 1981, ha raggiunto il successo in qualità di comico insieme al gruppo della Premiata Ditta, quartetto completato da Roberto Ciufoli, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti e attivissimo per circa vent'anni e spesso ospite del principali trasmissioni Mediaset e Rai. Insegno dagli anni Duemila è anche conduttore televisivo di programmi fra i quali Zecchino d'Oro, Domenica In, Mercante in fiera e Reazione a catena - L'intesa vincente. Si è poi affermato anche come doppiatore, prestando la voce tra gli altri a Will Ferrell, Viggo Mortensen, Liev Schreiber, Michael Shannon, Jamie Foxx e Sacha Baron Cohen.

