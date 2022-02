Amadeus, la confessione: è daltonico. Il primo matrimonio e l'amore per Giovanna

20 febbraio 2022 a

Amadeus per una volta tanto ospite e non conduttore. Sarà infatti intervistato da Fabio Fazio nella puntata di oggi - sabato 20 febbraio 2022 - di Che tempo che fa. L'occasione è quella di fare un bilancio del Festival di Sanremo condotto per la terza edizione di fila e capace di inanellare record su record. Adesso poi - oltre ai Soliti Ignoti - sarà impegnato il sabato sera con Affari tuoi formato famiglia.

Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è nato a Ravenna e ha 59 anni. Cresciuto a Verona, la svolta della sua vita è l'incontro con Claudio Cecchetto: il celebre disc hockey scommette su di lui facendolo debuttare su Radio Deejay nel 1986. Proprio nella celebre radio nascerà la grande amicizia con Fiorello e Jovanotti. Dopo due anni già esordisce in tv e nel 1993 viene chiamato per condurre il Festivalbar. Poi il trasloco in Rai conducendo programmi pilastro del palinsesto della tv pubblica (Domenica In, L'Eredità, Mezzogiorno in famiglia, Reazione a catena, I soliti ignoti, L'anno che verrà).

Per quanto riguarda la vita privata, Amadeus - daltonico e grande tifoso dell'Inter - è stato sposato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino, dalla quale ha avuto una figlia, Alice, nata nel 1997. In seguito, a L'Eredità, ha conosciuto l'attuale moglie Giovanna Civitillo all'epoca ballerina e protagonista della famosa "scossa". I due nel 2009 hanno avuto un figlio, José Alberto, il cui nome è un omaggio all'allenatore Josè Mourinho che nel 2010 ha vinto il triplete con l'Inter. Proprio il figlio è stato protagonista involontario di un simpatico sketch con Sabrina Ferilli.

