Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro genitori, è nato il figlio: si chiama Gabriele

20 febbraio 2022 a

a

a

Era atteso in questi giorni e non ha ritardato: fiocco azzurro per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due sono neo genitori di un maschietto, Gabriele. La coppia ne ha dato annunciato via social con un tenero posto e una foto che li ritrae proprio insieme al neonato. "Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro" ha scritto lei, che è già mamma di Nina, nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia, l'amore con Paolo Ciavarro e ora un figlio: con l'ex Sarcina la primogenita Nina



Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati di recente gli ospiti speciali proprio durante una delle ultime puntate del talent condotto da Alfonso Signorini e hanno potuto celebrare lì l’amore da sogno nato proprio nella casa due anni fa. Clizia ha anche mostrato il suo pancione a pochi giorni dal parto. Un parto non semplicissimo considerato che durante la gravidanza Clizia è stata colpita dal Covid che l'ha provata fisicamente e psicologicamente. Ora la lieta notizia che i due hanno voluto subito condividere con i propri fan.

Paolo Ciavarro, l'ex calciatore a Verissimo con il padre Massimo. Ora l'amore per Clizia Incorvaia

Ma chi sono i due genitori? Clizia ha 41 anni, è originaria di Pordenone, ed è una fashion blogger conosciuta soprattutto per essere l’ex moglie di Francesco Sarcina, cantante del gruppo Le Vibrazioni. Mentre era ancora sposata con il cantante, Clizia è stata al centro delle cronache rosa a causa di un presunto flirt con Riccardo Scamarcio. Non solo GF Vip, con l'ex marito aveva partecipato a una edizione di Pechino Express. Insieme hanno anche una bambina: Nina. Paolo, 30 anni, romano, è figlio degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Ha iniziato la sua carriera partecipando a Pechino Express con il padre. Collaboratore poi di Forum su Canale5, ha co-condotto il day time di Amici. Poi il secondo posto al GF Vip del 2020. Negli ultimi anni ha condotto il programma Disconessi on the road ed è tornato a far parte della squadra di Forum.

Francesco Sarcina, il figlio Tobia dal primo matrimonio: poi Nina da Clizia Incorvaia. Il gossip con Scamarcio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.