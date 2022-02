Non è l'Arena, stasera domenica 20 febbraio su La7: ospiti e anticipazioni

20 febbraio 2022 a

Stasera in tv, domenica 20 febbraio, su La7 puntuale appuntamento con Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti. Inizio alle ore 21.20 per uno dei programmi più ricco di polemiche dell'intero panorama televisivo. Come al solito numerosi gli argomenti che saranno affrontati durante la trasmissione. Dal trentennale di Mani Pulite, fino ad arrivare al caso delle liceo calabrese travolto dalle accuse di molestie rivolte a un insegnante.

Quella di Mani Pulite è senza dubbio una delle vicende giudiziarie più importanti della storia del nostro Paese. Iniziò il 17 febbraio del 1992 con l'arresto di Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio. I magistrati scoperchiarono la rete di interessi, tangenti e favori che controllava la politica e l’economia di quegli anni. Oltre a raccontare quel periodo, stasera Massimo Giletti parla del rapporto attuale tra la magistratura e la politica con Peter Gomez, Bobo Craxi, Gerardo Colombo e Claudio Martelli.

Ovviamente anche questa sera spazio al Covid 19. Giletti cerca di andare alle radici del movimento contrario al green pass. Chi lo controlla? Cosa c'è dietro? Quali sono i reali interessi di coloro che continuano a contestare la certificazione verde che comunque ha favorito la diffusione della campagna vaccinale? E' ormai chiaro a tutti che ci sia chi cerca di strumentalizzare la protesta. E' sempre più probabile che no green pass e no vax siano pronti a formare un partito. Anche per questo argomento numerosi e autorevoli gli ospiti di Non è l'Arena. A discutere saranno Pasquale Bacco, Paolo Mezzana, Luca Telese, Nunzia Schirilò, Mariano Amici e Andrea Stramezzi. Stasera il programma torna anche a Castrolibero nell’Istituto calabrese occupato come forma di protesta da parte degli studenti per le presunte molestie di un professore verso alcune allieve. La vicenda sarà nuovamente ricostruita e verranno svelati nuovi particolari. Ospiti in studio Mario Rusconi, Nicola Morra, Stefania Andreoli ed Eva del Canto.

