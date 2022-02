Su Rete 4 stasera domenica 20 febbraio c'è Zona Bianca: ospiti e anticipazioni

20 febbraio 2022 a

Come tutte le domeniche, anche stasera, 20 febbraio, su Rete 4, appuntamento con Zona Bianca, il programma di informazione e attualità. Il format è prodotto da Videonews e condotto in studio da Giuseppe Brindisi. L'appuntamento è per le 21.20 circa. Stasera al centro dell'attenzione torna il discusso green pass. Che fine farà la certificazione verde? Sarà eliminata? Verrà prorogata? Ancora una volta sarà legata all'andamento della pandemia? La continua diminuzione dei contagi fa pensare a un allentamento graduale delle restrizioni, ma gli esperti restano sempre cauti nel timore di una nuova ondata. Intanto i leader no vax e no green pass pensano addirittura di dare vita a nuovi partiti, pronti a gettarsi nella mischia della politica.

Ma la puntata di questa sera annuncia un focus sulle morti di alcuni guru delle cure domiciliari anti Covid 19 che hanno portato addirittura i no vax a ipotizzare gialli e fantasiosi complotti, pur di negare che sia stato il virus (o altre malattie) a causare i loro decessi. La vaccinazione anti Covid continua a essere al centro dell'attenzione, anche se i non vaccinati in Italia sono ormai una percentuale minima ed è palese che campagna vaccinale sia stata fondamentale per cercare di ridurre la diffusione del virus.

Durante la puntata di oggi di Zona Bianca, spazio anche al costume. Annunciati approfondimenti e testimonianze sul gender fluid che sta entrando prepotentemente anche in politica, come nel caso della drag queen, nominata dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al dipartimento dell'Energia. Approfondimenti anche sulla crisi tra Ucraina e Russia, che sta portando sull'orlo di una guerra, e sulle polemiche politiche in Italia. Negli ultimi giorni il governo guidato da Mario Draghi è andato sotto alla Camera ed è stata necessaria una dura presa di posizione del premier stesso che non è disposto al classico tira e molla con i partiti per rimanere alla guida dell'esecutivo.

