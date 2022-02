Che tempo che fa stasera domenica 20 febbraio su Rai 3: ospiti e anticipazioni

20 febbraio 2022 a

Stasera in tv, domenica 20 febbraio, su Rai 3 nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Mago Forest, Ale e Franz. Alle ore 20 Che Tempo Che Fa Anteprima, poi gli ospiti della puntata in onda a partire dalle ore 20.30. Questa sera ampia intervista al conduttore e showman Amadeus, reduce dal grande successo della 72esima edizione del Festival di Sanremo e ora alla guida anche del nuovo game show Affari tuoi – Formato famiglia, in onda il sabato sera su Rai 1. E' un periodo magico per Amadeus che racconterà non solo l'esperienza del Festival, ma anche come sta vivendo questa fase della sua vita.

In studio ospite anche Dargen D’Amico, ai primi posti delle classifiche radio e Fimi/GfK con il pezzo Dove si balla, brano presentato proprio al Festival. Ci saranno, inoltre, Corrado Guzzanti e Virginia Raffaele. E ancora: Emma Bonino e Marco Cappato; Guido Rasi, consulente del Commissario straordinario per l'emergenza Covid 19 Francesco Paolo Figliuolo e direttore scientifico di Consulcesi; il professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita Salute San Raffaele, Roberto Burioni; Carlo Cottarelli; il direttore de La Repubblica, Maurizio Molinari; il direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa; il corrispondente Rai da Mosca, Marc Innaro. Tra gli ospiti anche i giornalisti Annalisa Cuzzocrea; Piero Sansonetti e Paolo Liguori, fondatori della nuova web tv Riformista TV.

Come tutte le domeniche a chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest. Ospiti: Iva Zanicchi, con il brano sanremese Voglio amarti, tratto dal nuovo album Gargana; Dario Argento, dal 24 febbraio in sala con il thriller da lui diretto Occhiali neri e presentato in anteprima alla Berlinale; Cristiano Malgioglio, Lello Arena e Maurizio Ferrini. Torna anche Dargen D’Amico. Una puntata ricca di ospiti e in cui non mancheranno certo gli argomenti.

