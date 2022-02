Dario Argento, le relazioni e il rapporto con la figlia Asia: insieme nel film Occhiali neri

20 febbraio 2022 a

Dario Argento e la figlia Asia Argento ospiti di Domenica In per presentare il film Occhiali neri applaudito recentemente al Festival del Cinema di Berlino. Il regista e l'attrice saranno intervistati da Mara Venier che oltre della pellicola appena uscita andrà a scandagliare il rapporto tra figlia e papà.

Dario Argento, 81 anni, è soprannominato il maestro del brivido: fin dagli esordi cinematografici infatti trasfonde nelle sue opere le proprie paure, concentrandosi sui meccanismi della suspense e del terrore. Ha dedicato al cinema horror e thriller quasi tutta la propria produzione. Tra i suoi lavori più noti la Trilogia degli animali (composta da L'uccello dalle piume di cristallo, del 1970, Il gatto a nove code e 4 mosche di velluto grigio, entrambi del 1971), Profondo rosso (1975) e la trilogia de Le tre madri (composta invece da Suspiria, del 1977, Inferno, del 1980, e La terza madre, del 2007). Oltre ad Asia ha un'altra figlia (Fiore) nata dal matrimonio con Marisa Casale (che durò dal 1966 al 1972). Poi la relazione con l'attrice fiorentina Daria Nicolodi. Nel 1974 ebbe inoltre una breve relazione con l'attrice Marilù Tolo.

Asia Argento, 46 anni, pseudonimo di Aria Maria Vittoria Rossa Argento, è un'attrice capace di ottenere anche una ribalta internazionale. Nel corso della sua carriera ha vinto molti premi, tra cui due David di Donatello per la migliore attrice protagonista per Perdiamoci di vista (1994) e per Compagna di viaggio (1997) e un Nastro d'argento per Incompresa (2014), film da lei stessa diretto. Movimentata la sua vita privata: molte le relazioni con persone note nel mondo dello spettacolo, tra cui Max Gazzé e Fabrizio Corona. La più nota è la sua relazione con Marco Castoldi, in arte Morgan, con il quale ha avuto una storia dal 2000 al 2006 e una figlia (Anna Lou Castoldi). Asia Argento ha poi sposato il regista Michele Civetta, padre del suo secondogenito, Nicola Giovanni Civetta, e successivamente avuto una relazione con il cuoco televisivo americano Anthony Bourdain, morto suicida nel 2018. Ora frequenta l’attore classe Michael Carmen Pitt.

