Patty Pravo, cinque matrimoni e il rito celtico con Riccardo Fogli. La vittoria a Sanremo 25 anni fa

20 febbraio 2022 a

a

a

Patty Pravo ospite di Domenica In nella puntata di oggi 20 febbraio 2022. Intervistata dalla sua amica Mara Venier - hanno trascorso insieme l'ultimo San Valentino - racconterà i momenti significativi della sua carriera ma anche della sua vita personale prendendo spunto dalla vittoria del Festival di Sanremo 1997, venticinque anni fa. In studio si esibirà nella canzone con cui vinse all'Ariston, E dimmi che non vuoi morire. Con lei poi anche Morgan che la celebrerà eseguendo al pianoforte Pensiero stupendo e Non ti bastavo più. Tra le interpreti più amate dal pubblico, ha attraversato intere generazioni. Tra i suoi successi anche Pazza idea, Ragazzo triste, Il paradiso... All'anagrafe Nicoletta Strambelli, Patty, nata a Venezia, ha compirà 74 anni il prossimo 9 aprile. Musa ispiratrice per diversi autori - hanno scritto per lei tra i tanti Vasco Rossi, Franco Battiato, Mogol, Lucio Dalla, Francesco De Gregori e Gino Paoli - è famosa anche per le trasgressioni compiute nel corso della sua vita e che lei stessa ha raccontato durante alcune interviste. Ha avuto a che fare con la bigamia, dovuta a un problema tecnico di matrimoni non cancellati, fino a ritrovarsi addirittura trigama.

Patty Pravo e la preferenza per gli uomini stranieri: "Biondi, senza un pelo né muscoli"

Il primo matrimonio di Patty Pravo avvenne in Inghilterra nel 1968: si unì con il batterista inglese Gordon Angus Faggetter con cui complessivamente è stata legata per quattro anni. E' il 2 febbraio 1972 quando si presenta in Campidoglio e si sposa con l'arredatore Franco Baldieri, un matrimonio a sorpresa che finisce qualche settimana dopo: lei lo lascia. Poi si sposa a Bali nel 1976 con il chitarrista Paul Jeffery. Ma contemporaneamente frequenta anche il bassista statunitense Paul Martinez e anche in questo caso arrivano le nozze, stavolta in California: è il 1978. Il quinto nome è quello di John Edward Johnson, ancora un chitarrista e sempre americano. Otto anni più giovane: siamo nel 1982 e le nozze vengono celebrate a San Francisco. Secondo la legge italiana si tratta di bigamia: ancora non aveva sciolto il legame con Baldieri. E in mezzo c'è anche una cerimonia che non è stata considerata valida in Italia perché celebrata con il rito celtico in Scozia: nel 1973 si unì infatti con Riccardo Fogli che - anche per lei - lasciò i Pooh.

Red Canzian, quante donne: da Patty Pravo a Serena Grandi. La figlia Chiara da Delia Gualtiero

La cantante spesso ha parlato anche delle droghe, della cocaina per cui finì a Rebibbia ma non aveva mai utilizzato: "Se c’è una cosa che non ho mai preso è la coca. Il resto sì. Cominciai a casa del pittore Mario Schifano, anni 60. Aveva vasi pieni di pilloline, ci bivaccavano i Rolling Stones", ha raccontato in passato. Ora però basta droghe: "Neanche la canna che Ornella Vanoni prende per dormire", ha scherzato.

Patty Pravo, quella volta con la droga in macchina insieme a Jimi Hendrix: "Fu molto divertente"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.