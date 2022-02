Massimo Ranieri, la figlia Cristiana incontrata per la prima volta dopo 36 anni

20 febbraio 2022 a

a

a

Massimo Ranieri ospite di Domenica In nella puntata di oggi 20 febbraio 2022. Il cantante partenopeo ripercorrerà con Mara Venier la sua straordinaria carriera artistica per poi esibirsi con il brano Lettera di là dal mare classificatosi all’ottavo posto nel recente Festival di Sanremo e vincendo il Premio della Critica Mia Martini.

Massimo Ranieri e Gianni Morandi, una rivalità come Rivera e Mazzola: "Mai diventati amici"

Una carriera lunghissima e ricca di successi quella di Ranieri - all'anagrafe Giovanni Calone - tra gli artisti più longevi e camaleontici del panorama italiano. Originario di Napoli, 70 anni compiuto lo scorso maggio, oltre che cantante è un apprezzato attore oltre che conduttore televisivo e showman a tutto tondo. Alcune delle sue canzoni restano pietre miliare della musica italiana: da Rose Rosse a Perdere l'amore con cui vinse a Sanremo nel 1988, da Vent'anni a Erba di casa mia, i suoi brani hanno segnato intere generazioni. Quarto di otto figli, nato da una famiglia povera, prima di iniziare la carriera artistica fece lo strillone e il posteggiatore. Poi il successo da cantante, sino alla fama internazionale. Ha venduto 15 milioni di dischi, partecipato a sette edizioni del Festival di Sanremo, cinque di Canzonissima (trionfando nel 1970 e nel 1972), due dell'Eurovision Song Contest (quinto posto nel 1971), due del Cantagiro (vincendo sia nel 1967 che nel 1969).

Massimo Ranieri, la figlia Cristiana avuta da Franca Sebastiani: incontrata per la prima volta dopo 36 anni

Sentimentalmente legato a Franca Sebastiani, morta nel 2015, fu un amore importante da cui nel 1971 nacque Cristiana. Un rapporto complicato quello con la figlia: per moltissimi anni, ben 36, infatti non ha avuto alcun rapporto, poi nel 2007 la decisione di frequentarla e presentarla anche al pubblico. In passato è stato legato all’attrice Barbara Nascimbene, anche lei venuta a mancare recentemente, e Leyla Martinucci.

Sanremo, vincono Mahmood e Blanco: "Ora possiamo ubriacarci"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.