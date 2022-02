Domenica In oggi 20 febbraio su Rai 1: ospiti, indiscrezioni e anticipazioni

20 febbraio 2022 a

Come ogni giorno festivo della settimana, anche oggi, domenica 20 febbraio, su Rai 1 dalle ore 14 e fino alle 17, andrà in onda Domenica In, lo storico programma della televisione, condotto da Mara Venier negli studi intitolati a Fabrizio Frizzi. Diamo uno sguardo alla scaletta e agli ospiti di quella che ormai da tutti viene affettuosamente chiamata zia Mara.

Sulla rete ammiraglia della Rai ancora protagonista il Festival della canzone italiana. Nello spazio Tutti pazzi per Sanremo, in studio diversi dei protagonisti dell'edizione 2022, diretta e condotta da Amadeus. A partire da Massimo Ranieri che ripercorrerà la sua incredibile carriera prima di eseguire il brano Lettera di là dal mare con cui si è classificato all'ottavo posto ed ha vinto il Premio della critica Mia Martini. Poi il microfono passerà a Giusy Ferreri che si esibirà con Miele. E ancora: Aka7even riproporrà Perfetta così e Highsnob & Hu si esibiranno con Abbi cura di te. E' annunciata anche la presenza in studio di Patty Pravo, una delle cantanti più amate e celebrate della storia della musica italiana. Anche lei, come Massimo Ranieri, racconterà alcune storiche tappe della sua carriera. Poi eseguirà lo splendido pezzo E dimmi che non vuoi morire, scritto da Vasco Rossi. Ci sarà anche Morgan che al piano eseguirà Pensiero stupendo e Non ti bastavo più.

Naturalmente non solo musica. Spazio anche al cinema. Il regista Dario Argento e la figlia attrice Asia per presentare il film Occhiali neri applaudito recentemente al Festival del Cinema di Berlino. Ma in studio anche Gustavo Thoeni, campione dello sci, per decenni tra i simbolo della valanga azzurra. Presenterà la sua autobiografia dal titolo “Gustavo Thoeni - I trionfi dell’uomo e del mito” e a festeggiarlo sarà il Coro degli Alpini Malga Roma e tre suoi cari amici: Ornella Muti, Jerry Calà e Francesco Moser.

