Eurovision, Achille Lauro vince Una voce per San Marino. Il video dell'esibizione

Ci sarà anche Achille Lauro all'Eurovision Song Contest in programma nel mese di maggio a Torino. Il cantante italiano ha trionfato a Una voce per San Marino: rappresenterà la nazione con il brano Stripper.

Lauro si è giocato il posto alla manifestazione, a cui prenderanno parte anche Mahmood e Blanco, sfidando altri cantanti, italiani e internazionali: oltre all'artista romano, in gara c'erano Alessandro Coli in coppia con il dj Burak Yeter, la spagnola Cristina Ramos - vincitrice di Got Talent Spagna nel 2016 -, la star della tv e dei social Francesco Monte, Matteo Faustini, Ivana Spagna, Valerio Scanu, Tony Cicco assieme alla band romana Deshedus, il cantautore Alberto Fortis, e la wild card sammarinese Fabry & La Biuse feat. i Miodio.

Inizialmente avrebbe dovuto partecipare anche il perugino Blind, che però ha alzato bandiera bianca alla vigilia dell'evento. Su Instagram, l'ex concorrente di X Factor aveva scritto: "Ciao ragazzi, non mi sento per niente bene. Già oggi mi sentivo strano e ho appena fatto un tampone. La mia partecipazione a Una voce per San Marino è a rischio". Dopo pochi minuti l'aggiornamento: "Il tampone negativo, ma non sono assolutamente nelle condizioni di partecipare alla finale poiché mi è salita la febbre e i sintomi sono aumentati. Mi dispiace ci tenevo tanto" aveva spiegato sempre su Instagram.

