L'Eredità, il 19 febbraio Alessio torna campione ma alla Ghigliottina non è Gentile

A L'Eredità, il quiz game di Rai 1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni prima del Tg1, oggi sabato 19 febbraio il campione torna ad essere Alessio. Il giovane 18enne arriva alla Ghigliottina con 130mila euro, ma si deve arrendere alla parola finale.

Alessio, infatti, dopo tre dimezzamenti, ha giocato per 16.250 euro. Per vincere, avrebbe dovuto legare le seguenti parole: Ospite, Pensiero, Aspetto, Giovanni e Tanto. Alessio ha scritto Sala, mentre in realtà il termine corretto era Gentile.

Per arrivare alla Ghigliottina, al Triello aveva sconfitto Angela e Ida rispondendo correttamente alla seguente domanda: "Da vocabolario, cosa contraddistingue un discorso a pera?". La risposta corretta era "E' senza logica".

