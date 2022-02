Pio e Amedeo, ecco come e quando si sono conosciuti i comici di Foggia

19 febbraio 2022 a

a

a

A C'è posta per te questa sera - sabato 19 febbraio - ci saranno anche Pio e Amedeo. La coppia comica pugliese sarà tra gli ospiti della trasmissione condotta da Maria De Filippi e che racconta le storie di gente comune che vuole rincontrare vecchi amori, fare pace con amici e familiari o avere seconde occasioni con le persone amate.

Lorenzo Insigine, chi è la moglie Jenny Darone. Nel 2012 il matrimonio e poi due figli

Pio e Amedeo, rispettivamente Pio D'Antini e Amedeo Grieco, sono una coppia di comici originari di Foggia. Coetanei e compaesani, crescono insieme e iniziano a lavorare nei villaggi turistici. In tv l'esordio arriva sulle televisioni locali, mentre nel 2011 arriva il salto in Rai, che però dura solo un anno. Nel 2012, infatti, passano a Mediaset, come inviati comici de Le Iene. Nel 2014 arrivano anche due film, Amici come noi e Ma tu di che segno 6?. E' anche l'anno dell'esordio in radio, a Rtl 102.5, mentre nel 2016 arriva anche il programma Emigratis, che gli porta grandissimo successo. Nel 2019 sono ospiti al Festival di Sanremo e di Amici di Maria De Filippi, mentre nel 2021 sono alla conduzione del programma Felicissima sera su Canale 5, che gli porta molte critiche a seguito di atteggiamenti e dichiarazioni assunti riguardanti temi su politicamente corretto, razzismo, antisemitismo, violenza contro le donne, Gay Pride e diritti LGBT in Italia. Infine, nel 2022, arriva il terzo film, Belli ciao.

C'è posta per te, ospiti Insigne e anche Pio e Amedeo: stasera in tv, 19 febbraio, su Canale5. Le anticipazioni

Lato vita privata, Pio è sposato con Cristina: i due hanno una figlia di nome Chiara nata nel 2016. Amedeo, invece, è sposato con Maria e ha due figli, Federico e Alice.

Video su questo argomento Berlusoni, il bacio con la fidanzata Marta Fascino dopo il gol del Monza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.