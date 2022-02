Lorenzo Insigine, chi è la moglie Jenny Darone. Nel 2012 il matrimonio e poi due figli

19 febbraio 2022 a

Ospite di questa sera - sabato 19 febbraio - di C'è posta per te è Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e attaccante della Nazionale italiana che ha vinto gli Europei nell'estate del 2021. Per Insigne, originario di Frattamaggiore, classe '91, non è che un ritorno nella trasmissione di Maria De Filippi, dove aveva partecipato come ospite nel febbraio dello scorso anno.

C'è posta per te, ospiti Insigne e anche Pio e Amedeo: stasera in tv, 19 febbraio, su Canale5. Le anticipazioni

Il capitano del Napoli è da sempre tifosissimo del club campano, dove ha iniziato a giocare fin dalle giovanili e dove è tornato dopo una serie di prestiti alla Cavese, al Foggia e al Pescara. Dalla prossima stagione, però, sarà un nuovo giocatore del Toronto, e in Canada sarà accompagnato come di consueto dalla moglie Gennoveffa Darone, detta Jenny, con la quale è sposato dal 2012. La coppia ha due figli.

Serie A, Dzeko risponde a Insigne: tra Napoli e Inter finisce 1-1

Genoveffa Darone è nata a Frattaminore nel settembre del 1993 e ha conosciuto il futuro marito a scuola. I due però si sono allontanati per un periodo di tempo, fino al 2012, quando dopo sette mesi di fidanzamento sono convolati a nozze. Insigne aveva corteggiato a lungo la ragazza, fin da quando lei lavorava come commessa in un negozio di articoli per la cura dei capelli. “Lorenzo mi veniva a trovare qualche volta al negozio dove lavoravo, ma galeotta fu una gita con amici in comune”, aveva raccontato lei a Calcio Napoli 24. Dopo il matrimonio, nel 2013 è arrivato il primo figlio, Carmine, mentre nel 2015 è nato Christian, secondogenito della coppia. Entrambi i coniugi Insigne sono molto attivi sui social e condividono quasi quotidianamente aggiornamenti sulla loro vita.

