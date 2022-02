Insider, con Roberto Saviano la testimone di giustizia Piera Aiello: stasera in tv sabato 19 febbraio su Rai 3

19 febbraio 2022 a

Un nuovo appuntamento attende questa sera - sabato 19 febbraio - Roberto Saviano su Rai 3. Lo scrittore sarà al timone di Insider per la seconda puntata del programma che racconta le organizzazioni criminali attraverso interviste esclusive a persone che, per motivi diversi, le hanno vissute dall’interno. Pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati sono le porte di accesso al mondo oscuro del crimine italiano e straniero, nel quale Saviano guida i telespettatori ricostruendo, anche grazie a prezioso materiale di repertorio, i contesti in cui la storia dei protagonisti ha preso forma. Racconto e intervista si fondono per scoprire da vicino l’universo sotterraneo del crimine.

A Insider. Faccia a faccia con il crimine, l'ospite della seconda puntata è la testimone di giustizia Piera Aiello, vedova di mafia che si è ribellata a Cosa Nostra denunciando gli assassini del marito. La storia di Piera Aiello porta a ricordare anche il giudice Paolo Borsellino, che la accompagnò nel suo percorso di testimonianza, e sua cognata Rita Atria, la più giovane testimone di giustizia italiana, morta suicida all'età di 17 anni dopo la strage di via D'Amelio.

Su Rita Atria, Saviano aveva tenuto un monologo durante una delle serate del Festival di Sanremo, raccontando la sua storia nell'ambito dell'intervento per ricordare i 30 anni dalle stragi di Capaci e via d'Amelio.

