Eden, con Licia Colò alla scoperta della Val di Non e di Ravenna: stasera in tv, 19 febbraio, su La7

19 febbraio 2022 a

a

a

Stasera in tv, sabato 19 febbraio 2022, su La7 un altro appuntamento con Eden - Un pianeta da salvare (dalle ore 21,25). Il programma di divulgazione condotto da Licia Colò mette insieme documentari, immagini mozzafiato alla scoperta del mondo e della natura per una conoscenza più profonda della natura e dell’ambiente in cui viviamo.

C'è posta per te, ospiti Insigne e anche Pio e Amedeo: stasera in tv, 19 febbraio, su Canale5. Le anticipazioni

Stasera si partirà dalla Val di Non, considerata nei secoli scorsi il “granaio del Trentino” e rinomata per la coltura dei bachi da seta ormai in disuso e non solo per le sue famose mele, ma anche per i suoi numerosi castelli privati e pubblici che dominano la vallata. Ed è proprio dal Castello di Valet che comincia la sua visita alla valle, per scoprire poi l’Eremo di San Romedio, senza trascurare le bellezze naturali della zona come il lago di Tovel; le Cascate di Tret e un’emozionante escursione nel Canyon Rio Sass.

Licia Colò, chi è il marito Alessandro Antonino: è più giovane di 14 anni

Nella seconda parte, Licia si sposta a Ravenna, partendo però da Fosso Ghiaia, un piccolo paese dove Fausto, ex camionista, ha dato vita ad un’oasi popolata da centinaia di cicogne visitata da centinaia di turisti ogni anno. Poi si approderà nella capitale italiana del mosaico, che, grazie ai suoi otto monumenti patrimonio dell’Unesco, ci affascina con la Basilica di San Vitale il Mausoleo di Galla Placidia e la Basilica di San Francesco, dove si celebrarono i funerali di Dante Alighieri. E sempre sulle orme del Sommo Poeta, ci sposteremo nella Pineta di Classe, che ha ispirato Dante nella descrizione della selva del Purgatorio. Il viaggio si conclude a Marina di Ravenna con la visita ad un Centro di recupero, di cura e di riabilitazione di tartarughe ed altri animali marini in difficoltà. Completano la puntata un reportage di Mr. Nat da Formentera e un un doc sulle sfavillanti città che possiamo incontrare percorrendo la storica Via della Seta in Uzbekistan.

Milly Carlucci, cosa fanno le due sorelle e chi è il marito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.