Stasera in tv, sabato 19 febbraio: su Rai 1 c'è Affari tuoi formato famiglia. Come funziona il programma condotto da Amadeus

19 febbraio 2022 a

Affari tuoi, uno dei programmi più amati della televisione italiana degli ultimi anni, torna da questa sera - sabato 19 febbraio - su Rai 1 con un format speciale condotto da Amadeus, padrone di casa de I soliti ignoti e direttore artistico degli ultimi tre Festival di Sanremo. Alle 20,35 i protagonisti del game show Affari tuoi formato famiglia saranno i concorrenti e le loro famiglie, che giocheranno nelle due partite previste in ognuna delle puntate di prima serata.

Ogni puntata, infatti, si dividerà in due parti. Nella prima, che vedrà anche la partecipazione di Giovanna Civitillo, a giocare sarà un concorrente, accompagnato dai propri parenti, che saranno impegnati ad aprire i pacchi. Nel corso della seconda partita, il meccanismo sarà lo stesso, ma a giocare sarà un vip, accompagnato dai suoi familiari o da persone a lui care, anche in questo caso nel ruolo di “pacchisti”. In entrambe le partite, in palio ci sarà un montepremi massimo di 300.000 euro che, nella prima partita, in caso di vittoria, andrà al concorrente, nella seconda, con protagonista il concorrente vip, verrà devoluto, eventualmente, interamente in beneficenza.

Al centro del game show, come sempre, ci saranno i 20 Pacchi contenenti altrettanti premi. All’inizio di ogni partita, il concorrente vedrà scorrere di fronte a sé, su un nastro trasportatore, tutti i pacchi e, senza vederne i numeri, dovrà sceglierne uno e, nel corso del gioco, potrà decidere se tenerlo fino alla fine o accettare una delle offerte del Dottore. L'edizione di quest'anno presenta alcune novità nel format: una di queste è la presenza di tre Pacchi Paracadute, che renderanno ancora più imprevedibile l’andamento del gioco fino al termine della partita. Appuntamento dunque al termine del Tg1, alle 20,35, sul canale di punta della Rai.

