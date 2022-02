C'è posta per te, ospiti Insigne e anche Pio e Amedeo: stasera in tv, 19 febbraio, su Canale5. Le anticipazioni

19 febbraio 2022 a

Stasera in tv, 19 febbraio 2022, classico appuntamento del sabato con C'è posta per te su Canale5, sesta puntata stagionale per lo storico people-show (è arrivato alla venticinquesima edizione) ideato e condotto da Maria De Filippi. Tra le tante storie che vengono raccontate in studio faranno capolino in veste di “sorpresa” o “regalo” per le persone convocate dai famosi postini, anche il duo comico Pio e Amedeo, ospiti abituali dello show, e l’attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, Lorenzo Insigne.

Anche per il calciatore partenopeo è un ritorno allo show dove è giù intervenuto, anche in compagnia dei suoi compagni di squadra. Nel febbraio 2021 il calciatore azzurro era già stato tra i protagonisti della trasmissione, quando si era commosso per la storia di una famiglia napoletana emigrata a Torino. Il giovane Nicola aveva voluto fare una sorpresa ai genitori Bruno e Carmela, grandi tifosi azzurri, che da qualche anno avevano perso il sorriso per la scomparsa della figlia a soli 27 anni. Insigne, nell'occasione, portò alcuni regali per i coniugi tifosi, tra cui una sua maglia autografata.

Il programma racconta le storie di gente comune che vuole rincontrare vecchi amori, fare pace con amici e familiari o avere seconde occasioni con le persone amate. on Maria De Filippi, che conduce il programma da sempre, anche stasera scopriremo chi aprirà la caratteristica busta al centro dello studio e chi, invece, deciderà di chiudere la porta in faccia a chi li ha invitati.

