Alberto Tomba, l'ex campione di sci ha vinto tre ori olimpici e 50 gare in Coppa del Mondo. Chi è l'ex fidanzato di Martina Colombari

Ospite della puntata odierna - sabato 19 febbraio - di Linea Bianca su Rai 1 è Alberto Tomba. Il tre volte campione olimpico e due volte medaglia d'argento nella rassegna a cinque cerchi è nato a Bologna il 19 dicembre 1966, ed è considerato uno dei protagonisti dello sci alpino dal 1986 al 1998, nello slalom gigante e nello slalom speciale.

Linea Bianca, con Alberto Tomba alla scoperta dell'Appennino Emiliano: oggi sabato 19 febbraio su Rai1

Nonostante sia originario di un paese lontano dalle montagne, Tomba imparò a sciare sugli Appennini prima di spostarsi a Cortina d'Ampezzo con Roberto Siorpaes, suo allenatore fino alla maggiore età. Nel 1995 si arruola nell'Arma dei Carabinieri, entrando a far parte del Centro Sportivo, durante la sua carriera ha ottenuto cinquanta vittorie complessive in Coppa del Mondo, il quarto sciatore di sempre per numero di successi dopo Ingemar Stenmark, Marcel Hirscher e Hermann Maier. Inoltre, ottenne due ori olimpici in slalom gigante (a Calgary 1988 e ad Albertville 1992, primo atleta a vincere nella stessa specialità dello sci alpino per due edizioni consecutive) e l'oro olimpico in slalom speciale a Calgary 1988; oltre a due ori, in slalom gigante e in slalom speciale, ai Mondiali del 1996.

Lato vita privata, Tomba è stato fidanzato per tre anni con Martina Colombari, fino al 1994, prima di interrompere la relazione. In seguito ha anche affermato di aver avuto una storia con l'ex campionessa di sci, Deborah Compagnoni.

