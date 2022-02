Teo Mammucari, il conduttore de Le Iene ha una figlia con Thais Souza Wiggers. Ecco cosa c'è stato con Sabrina Ferilli

19 febbraio 2022 a

Ospite della puntata odierna - sabato 19 febbraio - di Verissimo, il salotto pomeridiano del weekend di Canale 5, è Teo Mammucari. Il conduttore de Le Iene, infatti, si confronterà con Silvia Toffanin sulla sua carriera e la sua vita fuori dagli schermi, dopo aver già raccontato parte del suo lato privato nell'ultima puntata del programma da lui condotto.

Mammucari, all'anagrafe Teodoro Mammuccari, è nato a Roma il 12 agosto 1964. Inizia a lavorare come animatore in un villaggio turistico prima di approdare a Scherzi a parte come attore e poi come conduttore del Seven Show su Europa 7. Nel 1999 arriva a Le Iene come inviato, mentre l'anno successivo è alla guida del programma comico-satirico Libero, in onda su Rai 2. Dal 2002 al 2004 conduce il programma Veline, mentre nel 2009 torna a Scherzi a parte nel ruolo di conduttore assieme a Claudio Amendola e Belen Rodriguez. Con la showgirl argentina condurrà anche Sarabanda e, nel 2022, Le Iene. Tra le varie apparizioni televisive, nel 2020 è anche su Rai 1 come concorrente de Il cantante mascherato, vincendo la prima edizione del nuovo show condotto da Milly Carlucci.

Per quanto riguarda la vita privata, Mammucari è stato fidanzato con l'ex velina Thais Souza Wiggers, dalla quale nel 2008 ha avuto una figlia, Julia. Inoltre, nell'ultima puntata de Le Iene, intervistato da Belen Rodriguez, ha risposto ad alcune domande su alcune persone che hanno preso parte alla sua vita, lavorativa e - soprattutto - privata. Tra le persone su cui avrebbe dovuto rispondere, senza però che la Rodriguez dicesse il nome, c'era anche Sabrina Ferilli, della quale ha detto: "Non siamo solo amici. Un po' e un po'. Non so tutto di lei e lei non sa tutto di me. Nel suo lavoro è un numero uno. È più famosa di me, più ricca, più sexy, ma sono più romano io (lei infatti è originaria di Fiano Romano). Se mi chiama nel cuore della notte rispondo, è già capitato. Un difetto è che non è sola, è sposata"; mentre dell'ex compagna di vita ha detto di essere andato "in depressione 5 anni per questa persona e ho pagato una marea di psicanalista. Non ho nessun senso di colpa. Quando ti ho incontrato dovevo andare da un’altra parte, ho sbagliato".

