Rkomi, l'assenza del padre: è cresciuto in una famiglia al femminile. Il rapporto con Tedua

19 febbraio 2022 a

a

a

Rkomi per la prima volta a Verissimo. Nella puntata di oggi il giovanissimo cantante milanese, reduce da Sanremo, sarà intervistato da Silvia Toffanin sull'esperienza del palco dell'Ariston ma anche su carriera e vita privata.

Irene Ferri, il matrimonio dopo il lungo fidanzamento: chi è l'attrice

Nome d'arte di Mirko Manuele Martorana, Rkomi è nato a Milano e ha 27 anni. Il nome usa l'esercizio del "riocontra", un'abilità utilizzata dagli artisti per poter usufruire della lingua italiana con delle modifiche, come lo spostare in avanti le lettere: in questo caso Mirko, diventa Rkomi. Dopo aver lavorato come barista, muratore e lavapiatti - condividendo l'appartamento in cui viveva con il rapper Tedua - nel 2016 pubblica l'Ep Dasein Sollen, dal quale estrae il singolo Aeroplanini di carta, realizzato in collaborazione con Izi, certificato disco di platino. Tra le varie collaborazioni ci sono quelle con Marracash, Noyz Narcos e Alberto Paone, batterista di Calcutta. Due anni dopo è la volta di Dove gli occhi non arrivano, con le collaborazioni di Jovanotti, Elisa, Carl Brave, Sfera Ebbasta, Dardust e Ghali. Nel 2021 ecco quindi Taxi Driver: il primo estratto, Ho spento il cielo in collaborazione di Tommaso Paradiso, ne ha anticipato l'uscita. Vi ha collaborato anche Sfera Ebbasta. Nei giorni scorsi l'avventura di Sanremo dove ha cantato Insuperabile (piazzandosi al 17esimo posto), mentre nella serata cover si è esibito in un medley di Vasco Rossi.

Zakia Seddiki, chi è la moglie di Luca Attanasio: come morì il diplomatico italiano

Cresciuto in una famiglia prevalentemente femminile - con madre, sorelle e nonna - dome dichiara più volte nelle interviste, le sole figure paterne della sua infanzia sono il fratello maggiore e l’insegnante di Muay Thai. Massimo riserbo invece sulla sua vita sentimentale.

Daniela Poggi, il matrimonio misterioso e la malattia in famiglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.