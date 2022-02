Irene Ferri, il matrimonio dopo il lungo fidanzamento: chi è l'attrice

19 febbraio 2022 a

Irene Ferri ospite di Verissimo, nella puntata di oggi sabato 19 febbraio 2022. Sarà intervista da Silvia Toffanin e racconterà della sua carriera - in questi giorni è protagonista in tv nella fiction Fosca Innocenti - e della vita privata.

L'attrice - ma anche conduttrice - ha 49 anni e ha iniziato a fare televisione presentando il programma A tutto Disney. Dopo aver studiato recitazione presso il Centro sperimentale di cinematografia debutta come attrice nel cortometraggio Assunta (1995), regia di Eros Puglielli; in seguito, oltre a lavorare per il cinema, recita anche in varie fiction tv, tra cui: La strada segreta, film televisivo del 1998, diretto da Claudio Sestrieri, le serie tv Questa casa non è un albergo (2000), in onda su Rete 4, Le ragioni del cuore (2002), Sospetti 2 (2003), entrambe in onda su Rai1 e Grandi domani (2005), diretta da Vincenzo Terracciano e trasmessa da Italia 1. Dopo aver, nel 1999, affiancato Mauro Serio nella conduzione del programma per ragazzi Solletico, lavora solamente come attrice anche in teatro, dove debutta nel 2006 con Il Maestro e Marta. Tra i suoi lavori per il grande schermo: Milonga (1999), regia di Emidio Greco, Giorni dispari (2000), diretto da Dominick Tambasco, e Fascisti su Marte (2006). Nel 2011 torna sul grande schermo con un piccolo ruolo nel film Il giorno in più. Negli anni 2008-2010-2011 ha interpretato il personaggio di Rosa Salerno nella fortunata serie di Rai1, Tutti pazzi per amore.

Dopo 17 anni di fidanzamento, nel 2014 l’attrice ha sposato l’imprenditore Costanzo Gianni. La cerimonia, molto romantica, è stata celebrata in Campidoglio e i festeggiamenti si sono tenuti nella villa di famiglia. La coppia ha due figli, nati prima del matrimonio: Adriano, nel 2007, e Frida, nel 2012.

