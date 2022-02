Linea Bianca, con Alberto Tomba alla scoperta dell'Appennino Emiliano: oggi sabato 19 febbraio su Rai1

19 febbraio 2022 a

Anche oggi - sabato 19 febbraio 2022 - consueto appuntamento su Rai1 con Linea Bianca (dalle ore 15,15). La trasmissione porta i telespettatori a scoprire l'Appennino Emiliano insieme alle sue meraviglie naturali e alle tradizioni. L'ospite di eccezione è Alberto Tomba, con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi a fare un viaggio nel cuore di questa particolare zona dell'Appennino, partendo da Palagano sino a Corno alle Scale passando per Sestola, Fanano e Rocca Corneta.

Con Daniele Betti del Soccorso Alpino appassionante scalata della parete ghiacciata dei Balzi dell'Ora, per godersi un panorama da favola oltre il mare sino alla Corsica. Spazio poi alle storie dei campioni: in un caratteristico rifugio parlerà il mitico Alberto Tomba mentre con Flavio Roda, presidente della Federazione italiana sport invernali, si farà il punto delle Olimpiadi di Pechino che sono in svolgimento.

Si tornerà poi sul territorio: a Sestola, sotto lo sperone di roccia su cui domina il vecchio castello, spazio alle grandi potenzialità del comprensorio sciistico del Cimone. La cura degli asini, la pulizia del bosco, l'accoglienza e la gestione degli ospiti: a Fanano, in un angolo di bosco come uscito da una fiaba, la realizzazione del sogno di Stefano e Sara, e, con i Carabinieri Forestali, un interessante focus sull’emergenza nazionale della peste suina. Il recupero, la conservazione e la promozione della memoria storica della Linea Gotica: a Rocca Corneta, sul crinale appenninico del comune di Fanano, ai confini tra Modenese e Bolognese, la fedele ricostruzione dell’operazione Encore. E ancora: un angolo di west americano nella provincia di Modena: in un meraviglioso ranch dove si allevano magnifici esemplari della razza quarter horse, alla scoperta del cutting, spettacolare disciplina a cavallo nata dall’esigenza pratica dei mandriani che dovevano dividere i capi all'interno del branco. Chiusura a Palagano, nella suggestiva cornice di Palazzo Pierotti, i preziosi segreti per la preparazione e la farcitura dei ciacci, specialità tipica dell’Appennino modenese.

