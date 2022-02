Blind, svanisce il sogno Eurovision: ha la febbre e si ritira da Una voce per San Marino

19 febbraio 2022 a

Svanisce il sogno Eurovision 2022 per Franco Popi Rujan - in arte Blind - che a causa di un malessere non potrà partecipare a Una voce per San Marino, la kermesse canora che metteva un palio un pass per il grande evento musicale europeo che si terrà a Torino tra qualche mese. Il rapper umbro - è cresciuto a Ponte San Giovanni - faceva parte dei dieci big accreditati per giocarsi la vittoria finale insieme ad altri artisti emergenti: avrebbe presentato il brano Non mi perdo più.

Ma cosa è successo? Nella tarda serata Blind - arrivato terzo a X Factor 2020 sgancia la bomba sui social: "Ciao ragazzi, non mi sento per niente bene. Già oggi mi sentivo strano e ho appena fatto un tampone. La mia partecipazione a Una voce per San Marino è a rischio" ha scritto in una storia su Instragram temendo di essersi contagiato con il Covid. Dopo pochi minuti l'aggiornamento: "Il tampone negativo, ma non sono assolutamente nelle condizioni di partecipare alla finale poiché mi è salita la febbre e i sintomi sono aumentati. Mi dispiace ci tenevo tanto" ha spiegato sempre su Instagram aggiungendo i ringraziamenti per gli organizzatori della kermesse sammarinese che avevano accettato la sua iscrizione.

Un ritiro quello di Blind che - se da una parte delude i fan del rapper perugino e gli umbri che lo seguono - dall'altra regala chance di vittorie ad altri italiani che hanno dirottato sul festival sanmarinese con l'obiettivo di centrare la vittoria e partecipare così al prossimo Eurovision. Ci sono tra gli iscritti anche Achille Lauro (con Stripper), Ivana Spagna (con Seriously love) e Valerio Scanu (con Io credo) tra gli altri.

