Milly Carlucci, cosa fanno le due sorelle e chi è il marito

Milly Carlucci è una delle conduttrici più importanti nel mondo dello spettacolo e tra le più amate dal pubblico. Volto Rai di punta, in questa stagione ha condotto l'ormai storico Ballando con le stelle - in cui è al timone dal 2005 - e adesso Il Cantante Mascherato. "Il mio ballo preferito, anche nell'intimità? Il tango. E' l'espressione verticale di un desiderio orizzontale. Ma io dico che questo vale per tutti i balli" aveva rivelato in una vecchia intervista a Donna Moderna.

All’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci, Milly è nata a Sulmona, in provincia de L'Aquila, classe 1954, da Luigi Carlucci, generale dell’Esercito Italiano e Maria Caracciolo. Ha due sorelle minori, anch’esse famose, Anna, autrice e regista, e Gabriella, volto noto della tv, poi approdato in politica. Tra le curiosità sul suo conto, nel 1972 ha vinto il concorso di bellezza Miss Teenager e ha iniziato a manifestare velleità artistiche, ma, costretta dai genitori, si è dovuta iscrivere alla Facoltà di Architettura, che però ha ben presto abbandonato.

Per quanto riguarda la vita privata, la Carlucci è sposata dal 1985 con l’ingegnere Angelo Donati, da cui ha avuto i suoi due figli: Patrick e Angelica. Milly in una intervista del passato ha parlato del rimpianto di non aver fatto un terzo figlio: "Mio marito diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età, che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato" ha svelato Poi il segreto del suo matrimonio: "Di giorno siamo pieni d’impegni ma la sera Angelo e io ci ritroviamo, ci raccontiamo la giornata, ci rilassiamo, andiamo al cinema, parliamo dei nostri figli, facciamo progetti. La cosa importante però è tenersi sempre in forma, per se stessi e per l’altro" ha confidato tempo fa a Oggi.

