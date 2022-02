Propaganda Live stasera venerdì 18 febbraio: ospiti e anticipazioni

18 febbraio 2022 a

Come tutte le settimane, il venerdì di La7 è dedicato a Propaganda Live. Anche stasera, 18 febbraio, appuntamento con il talk satirico e politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro. Inizio alle ore 21.15. Ma su cosa sarà concentrata la puntata di questa sera? E chi saranno gli ospiti? Ad analizzare i temi di stretta attualità, a partire dalle recenti decisioni sui referendum, sarà Ezio Mauro, direttore di La Repubblica. In studio, inoltre, per la prima volta è annunciata la presenza dell'attrice Paola Minaccioni che presenterà un monologo di Francesco Piccolo.

Il reportage della settimana curato dallo stesso Diego Bianchi è dedicato a Catania. Zoro è andato in Sicilia per incontrare i lavoratori e le lavoratrici della Pfizer che manifestavano contro l’annuncio dell’azienda di voler licenziare centinaia di dipendenti. Bianchi ha inoltre intervistato la preside di una scuola che oltre alle regolari lezioni, offre anche diverse attività pomeridiane per tenere i giovani impegnati e lontani dalle problematiche di un quartiere difficile. Presente e puntuale come sempre Andrea Pennacchi e ci sarà anche Memo Remigi. L'ospite musicale, invece, sarà la cantante e attrice spagnola Ana Mena, reduce dal penultimo posto al recente Festival di Sanremo. Ovviamente non mancheranno gli ospiti fissi di Propaganda Live: Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Naturalmente protagonista assoluto il fumettista Makkox, così come non mancherà la Social Top Ten.

Ma quali saranno i temi al centro dell'attenzione della puntata di stasera, venerdì 18 febbraio? Naturalmente lente d'ingrandimento puntata sulla situazione politica e sulle polemiche che si sono innescate negli ultimi giorni. Ma è probabile che si parlerà anche del difficile quadro internazionale tra Russia e Ucraina, sempre più complesso. Davvero può esplodere una nuova guerra? Ed è concreto il rischio che il conflitto finisca con il coinvolgere i maggiori paesi del mondo?

