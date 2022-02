Margherita Mazzucco e Gaia Girace, chi sono le protagoniste de L'amica geniale

18 febbraio 2022 a

Margherita Mazzucco e Gaia Girace ospiti di Oggi è un altro giorno - il salotto televisivo di Rai1 condotto da Serena Bortone - dove parleranno della terza edizione de L'amica geniale, la serie tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante. Si tratta dell'ultima serie con le due attrici dopo che Daniele Luchetti ha deciso di non sostituirle con delle attrice più mature, come si prospettava all'inizio, le due interpreti hanno però parlato di questo addio e anche il regista ha raccontato questo percorso d'evoluzione, tanto nella storia quanto nell'immaginario del pubblico.

Ma chi è Margherita Mazzucco? Napoletana, 18 anni, si è ritrovata nel cast della serie quasi per caso. Margherita partecipa infatti ai provini per gioco, insieme ad alcune compagne di classe: “Per rompere un po’ la monotonia quotidiana, una novità: con le mie amiche non sapevamo minimamente in cosa consistesse un provino, e, in verità, nemmeno avevamo letto i libri. Infatti, tanto poco ci credevo, che l’ho affrontato con enorme serenità, una calma che è riuscita a stupire anche il regista“. Ha conosciuto la sua futura collega, Gaia Girace, durante il secondo provino a Roma: “Eravamo rimaste in dieci. Ci siamo piaciute subito, tra noi è nata immediatamente una forte complicità. E meno male: per otto mesi, abbiamo vissuto quasi in simbiosi”. Margherita è fidanzata, ma sul nome c'è il massimo riserbo.

E invece Gaia Girace chi è? Ha 18 anni e dopo aver studiato teatro e cinema alla Scuola "La ribalta" di Napoli e sostiene il suo primo provino per il ruolo che le darà la notorietà, quello di Lila ne L'amica geniale, serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Sull'addio al cast dice: "Giusto. Ormai le protagoniste arrivano ad avere 35 anni. Noi siamo cresciute sul set, avevamo 14 anni quando abbiamo iniziato, adesso ne abbiamo 18 e 19. Abbiamo interpretato in maniera abbastanza completa i nostri personaggi. Adesso è giusto che noi continuiamo per la nostra strada".

