Totò Cascio, da Nuovo Cinema Paradiso alla malattia della retina: "Vedo pochissimo"

Salvatore Cascio ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione, L'attore è diventato famoso come personaggio televisivo partecipando da bambino al Maurizio Costanzo Show per poi conquistare il mondo nel ruolo di Salvatore, giovane, a Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore.

L'attore, nato a Palazzo Adriano in provincia di Palermo, 42 anni, proprio grande all'interpretazione di Salvatore conobbe il successo internazionale conquistando anche il British Academy of Film and Television Arts nella categoria attore non protagonista (il più giovane a riceverlo). Poi nei primi anni novanta partecipa ad alcuni film nel ruolo di coprotagonista, incide un 45 giri in coppia con Fabrizio Frizzi dal titolo L'orso, abbandonando infine le scene dopo l'ultima interpretazione in Jackpot del 1992. Nel 1999 riappare sugli schermi ne Il morso del serpente, regia di Luigi Parisi. Nel 2014 è tra gli interpreti del film documentario Protagonisti per sempre di Mimmo Verdesca, film vincitore nel 2015 del Giffoni Film Festival come miglior documentario, in cui, per la prima volta, dopo anni di lontananza dalle scene, racconta le esperienze e le scelte che hanno caratterizzato la sua carriera e la sua vita di attore bambino tra i più popolari.

Oggi Salvatore soffre di una grave malattia della retina che comporta la perdita quasi totale della vista: si chiama retinite pigmentosa. È proprio per questo che ha dovuto dire addio al cinema, o comunque limitare di molto il numero delle sue uscite pubbliche: “Ci vedo pochissimo”, ha spiegato Cascio in un’intervista rilasciata recentemente a La Stampa. “È la prima volta che lo racconto pubblicamente”, ha precisato. “Mi ero chiuso in me stesso. Pazzesco. Grazie a Dio ci sono delle speranze nelle conquiste future della medicina. Spero sempre nella scienza, bisogna credere nella scienza. Grazie a Dio ho tanta fede. Ma ho vissuto anni difficili”.

