Irene Volpe, cosa fa oggi la finalista di Masterchef 10? Il suo profilo Instagram è seguito da 164mila persone

Tornerà nella Masterclass come ospite, un anno dopo essere uscita dalla porta principale in finale: Irene Volpe sarà tra gli ospiti della puntata di questa sera - giovedì 17 febbraio - di Masterchef Italia, in onda dalle 21,10 su Sky Uno. La giovane cuoca romana, lo scorso anno, è arrivata sul podio finale e oggi tornerà nella cucina più ambita d'Italia assieme ai suoi colleghi Antonio Colasanto e Francesco Aquila.

Nata a Roma nel 1998, ha frequentato il liceo artistico e si è laureata in Design. La passione per la cucina l'ha portata a partecipare a Masterchef Italia 10, arrivando sul podio in finale. "Mi sento una ragazza che ha solo che da imparare, che ancora sta cercando la sua strada da percorrere" ha scritto sul suo blog dove condivide le sue ricette. "Amo tutto ciò che è vita. Oggi, ora. Il cibo, la cucina, l’arte, mi hanno sempre affascinato immensamente, e soprattutto sono il mio modo di esprimermi e di comunicare; come avviene con il mio corpo. Lui arriva dove non riesce la voce, ed è grazie al suo “peso” che sono riuscita ad accettare la cucina come parte importante del mio futuro. Il mio obiettivo è uno: vivere. Mangiare la vita, mangiare ciò che la natura ogni giorno ci fa dono e accettare le mie emozioni, respirare arte, condividere".

Oggi, Irene è molto attiva sul suo profilo Instagram, dove è seguita da 164mila persone: è lì infatti, oltre che sul blog, che pubblica video e foto di ricette e comunica con i suoi follower. Inoltre, una volta uscita da Masterchf, ha preso parte a un progetto sostenuto da Animal Equality, un’organizzazione che ha come obiettivo quello di eliminare la crudeltà nei confronti degli animali di allevamento, e per loro ha dato vita ad un ricettario totalmente vegetale. Alla fine del 2021, inoltre, ha effettuato uno stage presso il ristorante dello chef Enrico Bartolini.

