Stasera in tv giovedì 17 febbraio, su Sky Uno si torna in cucina, c'è Masterchef. Gli ospiti e le anticipazioni

Si torna in cucina questa sera - giovedì 17 febbraio - su Sky Uno con una nuova puntata di Masterchef Italia. Sono rimasti in sette gli aspiranti chef a sfidarsi a colpi di ricette, e oggi un nuovo doppio episodio porterà nuovi colpi di scena nella Masterclass. Carmine, Christian, Elena, Federico, Lia, Nicky Brian e Tracy: chi sarà il nuovo Masterchef italiano?

In apertura di serata, una nuova Golden Mystery Box ospiterà un giudice misterioso come il contenuto della prova: approderà in Masterclass Valerio Massimo Visintin, storico critico gastronomico “mascherato” del Corriere della Sera. I cuochi amatoriali dovranno tradurre una sua recensione in un piatto il più possibile somigliante alla ricetta originale: i migliori potranno salire direttamente in balconata e conquistare immediatamente la salvezza. Per l’Invention Test, poi, torneranno dalla scorsa edizione di MasterChef Italia i finalisti Irene Volpe e Antonio Colasanto e il vincitore Francesco Aquila, che presenteranno tre ricette che i concorrenti dovranno riprodurre fedelmente.

L’arte contemporanea invece farà da sfondo alla Prova in Esterna presso il Museo del Novecento, a Milano, per un omaggio a tre Maestri del secolo scorso e ai loro piatti iconici. Dieci giovani chef stellati (Isabella Potì, Michele Lazzarini, Solaika Marrocco, Paolo Griffa, Arianna Gatti, Andrea Casali, Michela Previtali, Emanuele Lecce, Marta Passaseo e Alessandro Rossi) giudicheranno con severità le portate. Chi non sarà all’altezza della sfida si giocherà la permanenza in Masterclass con un Pressure Test lampo all’insegna della rapidità e della creatività.

