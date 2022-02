Piazzapulita, ospiti e anticipazioni della puntata di stasera giovedì 17 febbraio

17 febbraio 2022 a

Anche stasera giovedì 17 febbraio, come tutte le settimane, su La7 è in programma una puntata di Piazzapulita. Trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli, è uno dei cavalli di battaglia della rete. Inizio alle ore 21.15 e come sempre obiettivo puntato sull'attualità e sui principali temi del momento. Diamo uno sguardo alle anticipazioni per il programma di questa sera. Numerosi gli argomenti in scaletta, a partire dal braccio di ferro tra Ucraina e Russia che rischia di trasformarsi in una guerra che vedrebbe il coinvolgimento anche di altri Paesi, come già annunciato dagli Stati Uniti. Quale è la situazione attuale? E fino a che punto le minacce potrebbero trasformarsi realmente in bombardamenti e in una invasione? Gli ospiti proveranno a dare risposte alle domande che da giorni rimbalzano in tutto il mondo.

Ovviamente non si parlerà soltanto della crisi tra Russia e Ucraina. Al centro dell'attenzione del programma ci sarà anche l'aumento dei costi dell'energia che si è abbattuto sulle aziende e sulle famiglie italiane, già pesantemente provate dalla pandemia e dalla crescita dei prezzi di tutti i beni di prima necessità. E' concreta la possibilità di un ritorno al nucleare? L'Italia come può affrontare una situazione del genere? Quali sono i progetti del governo guidato da Mario Draghi? Come aiuterà le imprese e le famiglie?

Come accade ormai da oltre due anni, non mancherà il capitolo dedicato al Covid 19. Gli ospiti di Formigli faranno il punto della situazione e cercheranno di capire cosa ci attenderà nelle prossime settimane. Ma è annunciato anche un confronto sulle recenti scelte della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibili i referendum sulla cannabis e sull’eutanasia legale. Ospiti di questa sera a Piazzapulita, il magistrato Nino Di Matteo, il filosofo Massimo Cacciari, il direttore Sanitario dell’Inmi Spallanzani Francesco Vaia, l’ex parlamentare Nunzia De Girolamo, i giornalisti Federico Fubini, Antonino Monteleone e Valentina Petrini. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti sempre molto apprezzati dai telespettatori.

