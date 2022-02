Stasera in tv giovedì 17 febbraio, su Rete 4 nuovo appuntamento con Dritto e rovescio. Le anticipazioni

17 febbraio 2022 a

a

a

Nuovo appuntamento che si preannuncia ricco di polemiche e discussioni quello di questa sera - giovedì 17 febbraio - con Dritto e rovescio. Il talk televisivo condotto da Paolo Del Debbio si principalmente a temi di attualità e politica e al loro impatto sulla vita della gente comune, con inchieste e interviste, oltre agli interventi di ospiti sia da studio che da remoto. Questa sera ci sarà spazio alla crisi in Ucraina, al caro bollette e ad altri temi di rilevanza nazionale e internazionale.

Stoltenberg (Nato): "Russia cerca preteso per attaccare"

Nel nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio intervisterà il vice presidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. Tanti i temi che verranno affrontati: il Covid 19 con le nuove misure in arrivo, la crisi internazionale in Ucraina e lo stretto legame con il tema del gas e dei relativi rincari delle bollette, i referendum e la riforma della giustizia.

Costa: "Dal 10 marzo via libera a cibi e bevande nei cinema, stadi e teatri"





Nel corso della serata, inoltre, si tornerà a parlare della famiglia di Modena che ha rifiutato il sangue dei vaccinati per l’operazione del figlio di due anni, un caso non isolato ma un fenomeno ben più esteso. Infine, un focus sulle credenze non scientifiche di chi rifiuta il vaccino. Appuntamento dunque alle 21,20 su Rete 4 con Dritto e rovescio.

Sequestri per 5 milioni alla 'ndrangheta. Tra i beni anche un hotel a Madonna di Campiglio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.