Stasera in tv giovedì 17 febbraio, su Rai 1 c'è Doc - Nelle tue mani: le anticipazioni

Nuovo appuntamento con Doc - Nelle tue mani questa sera - giovedì 17 febbraio - su Rai 1. In prima serata, alle 21,25, torna la fiction che vede come protagonista Luca Argentero nel ruolo del dottor Andrea Fanti. La serie Rai campione d'ascolti è tratta da una storia vera, raccontata in Meno dodici di Pierdante Piccioni e Pirangelo Sapegno. Il 31 maggio 2013 Pierdante Piccioni, primario all’ospedale di Lodi, ha un incidente e va in coma. Quando si risveglia, poche ore dopo, è convinto che sia il 25 ottobre 2001. A causa di una lesione cerebrale, dodici anni della sua vita sono stati inghiottiti in un buco nero. All’improvviso è diventato un alieno, incapace di riconoscere la sua vita e addirittura se stesso in quel volto invecchiato che gli restituisce lo specchio. Attorno a lui tutto è cambiato: i figli non sono più due bambini di otto e undici anni, ma due adulti, con la barba e gli esami all’università, e la moglie sembra un’altra donna, con le rughe e i capelli di diverso colore.

Nel primo episodio in onda stasera, dal titolo Streghe, per curare una madre carcerata, accusata di aver tentato di uccidere la figlia, Doc deve combattere contro i pregiudizi dell’intero ospedale, proprio mentre lui stesso viene preso di mira dall’inchiesta. Doc e Agnese - interpretata da Sara Lazzaro - sono inaspettatamente vicini in questa nuova situazione, ma nel frattempo Damiano - Marco Rossetti - ha scoperto qualcosa di compromettente su Doc e la sua squadra e deve decidere da che parte stare: ha infatti trovato a casa di Giulia - Matilde Gioli - il certificato medico di Lorenzo - Gianmarco Saurino - che avrebbe dovuto eliminare. Gabriel - Alberto Malanchino - stavolta è davvero pronto a partire, ma qualcosa non smette di tormentarlo.

Nel secondo episodio, intitolato Padri, mentre i medici sono costretti a occuparsi di un paziente che mai avrebbero voluto vedere ricoverato, la frattura tra Doc e Carolina - Beatrice Grannò - si allarga sempre di più, e Andrea deve fare i conti con sé stesso: è all’altezza di quello che gli altri si aspettano da lui? O è arrivato il momento di arrendersi? Riccardo - Pierpaolo Spollon - riesce finalmente a staccare dal lavoro per portare Alba - Silvia Mazzieri - in una gita fuori porta, ma questa breve vacanza non va esattamente secondo i piani. Damiano torna a Roma per aiutare il padre che si trova in una situazione spinosa. Sarà Caruso - Massimo Rigo - a offrigli un aiuto, ma non senza chiedere qualcosa in cambio. Vorrà sapere se ha trovato qualcosa di compromettente per la squadra di Doc, in modo che quest'ultimo non possa diventare primario? Appuntamento alle 21,25 su Rai1.

