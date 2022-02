Francesca Fagnani, chi è la giornalista compagna di Enrico Mentana

17 febbraio 2022 a

A Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, ci sarà anche Francesca Fagnani. La giornalista e compagna di Enrico Mentana sarà ospite nella puntata odierna - giovedì 17 febbraio - per parlare della sua carriera e del suo rapporto con il noto direttore di La7.

Francesca Fagnani è nata a Roma il 25 novembre 1978. Entra in Rai nel 2001, nella sede distaccata di New York, mentre quando torna in Italia esordisce ad Annozero e Ballarò. La sua prima trasmissione da sola, però, è Il prezzo, in cui intervista giovani che stanno scontando una pena in un carcere minorile per reati legati alla criminalità organizzata. Dal 2018 è conduttrice e autrice della trasmissione Belve, prima sul Nove e poi, dal 2021, su Rai 2. Nello stesso anno ha anche condotto una puntata de Le Iene con Nicola Savino.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2013 è la compagna di Enrico Mentana. Tra i due ci sono circa 20 anni di differenza, ma il loro legame è molto forte. Francesca, tra l'altro, ha anche un bel rapporto con i figli del compagno, avuti con Michela Rocco di Torrepadula. I due non hanno figli insieme e non è noto sapere come si sono conosciuti, anche se tutto lascia intendere per un rapporto nato nel mondo del lavoro. La loro vita, comunque, è molto riservata.

