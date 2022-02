Claudio Simonetti, il musicista di Profondo Rosso compie 70 anni. Ecco chi è

17 febbraio 2022 a

Ci sarà anche Claudio Simonetti nella puntata odierna - giovedì 17 febbraio - di Oggi è un altro giorno. Il musicista nato in Brasile sarà tra gli ospiti del salotto pomeridiano di Rai 1, condotto da Serena Bortone, e in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Racconterà la sua carriera e la sua vita, visto che sabato 19 febbraio compirà 70 anni.

Nato a San Paolo, in Brasile, il 19 febbraio 1953, Claudio Gonippo Luigi Simonetti è stato uno dei fondatori del gruppo progressive rock Goblin. Figlio del famoso Enrico, torna in Italia con la famiglia quando aveva 11 anni e inizia a studiare composizione e pianoforte al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Con il batterista Walter Martino fonda il gruppo Il Ritratto di Dorian Gray con Luciano Regoli (cantante), Roberto Gardin (chitarra), Fernando Fera (chitarra). Nel 1974 fonda il gruppo degli Oliver con Massimo Morante (chitarra), Fabio Pignatelli (basso) e Carlo Bordini (batteria): il gruppo registra la colonna sonora di Profondo Rosso, con Walter Martino (batteria) al posto di Carlo Bordini e in seguito cambia il nome in Goblin. Con loro Simonetti registra i brani Profondo Rosso del 1975, che vende oltre 3 milioni di copie, Roller, Suspiria, Zombi e Il fantastico viaggio del bagarozzo Mark e, dopo aver abbandonato il gruppo, con il produttore Giancarlo Meo nel 1978 lancia il gruppo degli Easy Goingche con il brano Baby I love you, seguito da Fear e Casanova. Nel 1981 compone la musica di Gioca jouer di Claudio Cecchetto, mentre in seguito continua a comporre musica per Dario Argento e per alcuni programmi televisivi.

Per quanto riguarda la vita privata, Simonetti dal 1981 al 1983 è stato con Anna Kanakis. Nel 1989 al 1994 è stato sposato con Donatella De Campi, mentre dal 2009 ha una relazione con Giulia Lolli.

