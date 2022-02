Pierpaolo Spollon, il Riccardo di Doc è un tifoso dell'Inter: il mistero sulla fidanzata

17 febbraio 2022 a

E' uno dei personaggi più amati nel mondo della televisione: Pierpaolo Spollon oggi - giovedì 17 febbraio - sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano di Rai 1 in onda dal lunedì al sabato. Spollon sarà quindi nello studio di Serena Bortone per raccontare la sua carriera, con un focus sulla fiction Doc - Nelle tue mani, in onda tutti i giovedì in prima serata su Rai 1.

Spollon è nato a Padova il 10 febbraio 1989. Non ama molto la scuola, ma durante gli anni del liceo si avvicina al mondo del cinema. Prende così parte a un provino per il film La giusta distanza del regista Carlo Mazzacurati, senza però ottenere la parte. In compenso, viene notato dal regista Alex Infascelli, che lo introduce nel mondo dello spettacolo scegliendolo per la miniserie Nel nome del male. Si trasferisce quindi a Roma, dove intraprende il triennio di studi di recitazione del Centro sperimentale di cinematografia. Nel 2010 esordisce nel grande schermo, mentre in tv la prima partecipazione è rimandata al 2011 con Una grande famiglia. Nel 2015 arriva il successo con la fiction L'allieve, dove interpreta Marco Allevi. In seguito prende parte anche alle fiction Che Dio ci aiuti, Leonardo, Blanca e Doc - Nelle tue mani, dove interpreta il giovane medico specializzando Riccardo Bonvegna.

Lato vita privata, non è noto se Spollon sia o meno fidanzato: molto attivo sui social, specialmente su Instagram, non condivide immagini e video relativi alla sua situazione amorosa. In compenso, condivide cose divertenti e scherzose e relative alla sua grande passione, l'Inter. Anche ieri - mercoledì 16 febbraio - era presente allo stadio San Siro per la partita Inter-Liverpool di Champions League.

