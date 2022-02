Ilary Blasi, i suoi gatti ripresi quotidianamente su Instagram. Con Francesco Totti ha tre figli

16 febbraio 2022 a

Conduttrice televisiva, modella e moglie di uno dei calciatori italiani più forti di sempre. Ilary Blasi sarà questa sera ospite di Michelle Impossible, il nuovo programma televisivo condotto da Michelle Hunziker e in onda su Canale 5 in prima serata. La Blasi è nata a Roma nel 1981, seconda di tre sorelle, figlia di Roberto e Daniela, originari entrambi di Frontone (in provincia di Pesaro e Urbino).

Esordisce da bambina in televisione come volto di alcune pubblicità, mentre in seguito prende parte ad alcuni film e programmi televisivi, tra cui Passaparola (come Letterina), Che tempo che fa, Le Iene, Il grande fratello e L'isola dei famosi. Ma la sua popolarità arriva anche grazie al matrimonio con Francesco Totti. I due si sono conosciuti grazie a degli amici in comune nei primi anni Duemila, e non ancora fidanzati, Totti le dedicò un gol nel derby Roma-Lazio, esultando con una maglietta con scritto 6 Unica. Il matrimonio si è celebrato il 19 giugno 2005 e fu trasmesso in diretta televisiva: tutti i proventi per i diritti televisivi vennero devoluti in beneficenza. La coppia ha tre figli: Cristian, nato il 6 novembre 2005, Chanel, nata il 13 maggio 2007 e Isabel, nata il 10 marzo 2016.

Ultimamente, però, al centro della vita di Ilary Blasi ci sono i suoi gatti. della razza Canadian Sphynx, anche detta dei gatti nudi per la totale assenza di pelo. Al momento ne hanno due, Donna Paola e Alfio, costantemente ripresi dalla telecamera di Ilary Blasi e condivisi nei suoi profili social. Donna Paola aveva anche dato alla luce sei cuccioli, con il parto ripreso in diretta e poi postato su Instagram.

