Eros Ramazzotti, dal matrimonio con Michelle Hunziker è nata Aurora. I due sono tornati single, ritorno di fiamma in vista?

Un amore nato nel 1995 e durato sette anni: Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono stati una delle coppie più amate e note del mondo della televisione. Lei, showgirl e modella mozzafiato; lui, cantante di fama internazionale. Dal loro amore, nel 1996, è nata Aurora, al quale Eros ha dedicato diverse canzoni: da L'aurora a Canzone per lei, fino a Buonamore. Il matrimonio dei due è finito nel 2002, anche se il divorzio è arrivato ufficialmente nel 2007. In seguito, Ramazzotti si è risposato con Marica Pellegrinelli, con la quale è convolato a nozze nel 2014 ed ha avuto due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. La Hunziker, invece, si è legata a Tomaso Trussardi, con la coppia che ha avuto due figlie, Sole e Celeste. Ma entrambi, adesso, sono tornati single, e i fan della coppia sin dalla prima ora sognano un ritorno di fiamma.

Ramazzotti, all'anagrafe Eros Luciano Walter Ramazzotti, è nato a Roma il 28 ottobre 1963 ed è uno dei cantanti di maggiore successo nel panorama della musica italiana. Esordisce nel mondo della canzone italiana nel 1984, e da quel momento ha venduto circa 60 milioni di dischi. Nell'arco della sua carriera ha anche collaborato con Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin, Luis Fonsi, Joe Cocker, Helene Fischer, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti vincendo poi numerosi premi e riconoscimenti.

Michelle Hunziker, invece, è nata a Sorengo nel 1977 ed ha esordito a 16 anni nella moda. L'anno successivo - siamo nel 1994 - lavora con grandi stilisti ed esordisce in tv invece con Buona Domenica, assieme a Gabriella Carlucci e Gerry Scotti. Nel '96 è al fianco di Paolo Bonolis in Cervelloni, mentre nel '97 arriva a Paperissima Sprint. Nel 2001 conduce Zelig assieme a Claudio Bisio, nel 2004 esordisce anche nella fiction Love Bugs con Fabio De Luigi, continuando contemporaneamente la sua carriera nei programmi tv, tra cui Striscia la notizia, dov'è tutt'oggi impegnata. Il 2007 è l'anno del primo Sanremo e dell'esordio nei cinepanettoni con Christian De Sica. Torna all'Ariston nel 2018, mentre nel 2019 conduce un nuovo show musicale, All Together Now.

