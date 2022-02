Chi l'ha visto?, il caso di Liliana Resinovich: stasera in tv 16 febbraio su Rai3

16 febbraio 2022 a

Stasera in tv, 16 febbraio 2022, torna su Rai3 l'appuntamento con Chi l'ha visto? (ore 21,20), storico format tra i più longevi della televisione che si occupa delle persone scomparse e dei casi di cronaca nera di maggiore interesse. Alla conduzione sempre Federica Sciarelli.

In primo piano spazio al caso di Liliana Resinovich: Sebastiano Visintin difende il figlio replicando - ospite di Mattino Cinque News - alle insinuazioni del cognato Sergio che in un memoriale inviato alla Procura ipotizzava un movente di natura economica nel giallo della morte di Liliana. "Mio figlio non vedeva Lilly da almeno tre anni, non ha mai chiesto né avuto soldi da noi" ha detto Sebastiano in opposizione a quanto trapela nel documento secondo cui invece il figlio chiedeva continuamente soldi al padre, che girava quelle richieste alla moglie: non solo affitto e bollette, ma anche tempo libero e viaggi. A Chi l'ha visto? sono attesi altri sviluppi sul caso.

Nel resto della puntata spazio ad altri casi: dalla misteriosa scomparsa di Chiara - la donna di Ostia a cui è stata svuotata la casa in pochi giorni - a quella di Gavinuccio, un cantautore sardo famoso e amato in tutta la regione. Non mancheranno poi appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.

