Matrimonio a prima vista, chi sono le tre coppie: i concorrenti. Stasera in tv 16 febbraio 2022 su Real Time

Stasera in tv, mercoledì 16 febbraio 2022, scatta la nuova edizione (l'ottava) di Matrimonio a prima vista. In streaming su Discovery, da oggi è anche in chiaro su Real Time (due episodi, il primo dalle ore 21,25). Il format del programma è sempre lo stesso: sei single che non si sono mai visti si sposano al buio dopo essersi affidati all'ausilio di tre esperti (il sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi e il life coach ed esperto di comunicazione Andrea Favaretto). Questi specialisti, seguendo parametri particolari, hanno stabilito che, sulla carta, sarebbero perfetti per stare insieme. L'imprevisto, però, è dietro l'angolo, e risiede proprio nella capacità del singolo di adattarsi a un partner che non si è scelto. Le coppie dunque sono tre: Giorgia e Gianluca, Cristina e Mattia e Giorgia e Antonio.

Una delle coppie è formata da Giorgia e Gianluca. Lei ha 27 anni e abita a Mondovì, in provincia di Cuneo. Laureata in giurisprudenza ha abbadonato il praticantato e ora lavora come impiegata. Legatissima alla madre, ama camminare e nuotare oltre che trascorrere il tempo con i suoi amici. Lui invece ha 30 anni e abita a Nichelino (Torino). Dopo il diploma ha iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia che produce e vende porte per interni. Anche lui legatissimo alla madre, ama praticare la pesca, andare a cavallo e lavorare il legno oltre che seguire lezioni di ballo caraibico. Un'altra coppia è formata da Cristina e Mattia. Lei ha 30 e abita a Capriolo (Brescia) ed è disoccupata anche se ora sta studiando per diventare personal trainer dopo aver studiato giurisprudenza. Orfana di entrambi i genitori e figlia unica, desidera costruire una famiglia. Non si separa mai dalla sua cagnolina Olivia. Ha due grandi passioni: i viaggi e lo sport. Nel tempo libro pratica pole dance, kickboxing e va spesso in palestra in sala pesi. Lui invece ha 34 anni e abita Bernareggio in provincia di Monza e Brianza. Libero professionista: si occupa di manutenzione di impianti elettrici a bassa tensione, anche lui ama i viaggi avventurosi, zaino in spalla. Balla salsa cubana e va in moto, in generale è uno sportivo.

La terza coppia è formata da Giorgia e Antonio. Lei ha 28 e abita a Rieti. Lavora in ospedale come tecnico di circolazione extracorporea, vive con i genitori e il fratello. Nel tempo libero ama fare lunghe passeggiate con il suo cane mentre nel weekend si dedica alle amiche e al tifo per la Juventus. Lui invece di anni ne ha 29 e abita a Castrì di Lecce. Dopo aver gestito un maneggio è diventato rappresentante. Legato alla sua famiglia, in particolare alla sorella, è appassionato di equitazione, sport che ha praticato anche a livello agonistico. Al termine della scorsa edizione solo una delle tre coppie è rimasta insieme, quella formata dai milanesi Sergio e Jessica che partiti maluccio, sono invece cresciuti nel corso delle settimane mettendosi in gioco e trovando sintonia ed equilibrio alla fine.

