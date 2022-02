Nathalie Guetta, chi è: la Natalina di Don Matteo è la sorella del dj David

15 febbraio 2022 a

Tutti la conoscono come Natalina di Don Matteo, ma Nathalie Guetta è anche altro. Nata a Parigi il 9 settembre 1958, all'anagrafe Nathalie Evalyne Guetta,è un'attrice e circense francese naturalizzata italiana. Il padre era Pierre Guetta, un sociologo di origine ebraica marocchina; la madre - Francine Bourla - era gallerista di arte tribale. Ha due fratelli: il primo, di sangue, è il giornalista e politico Bernard; il secondo, nato da un nuovo matrimonio del padre, è David, il famoso dj internazionale. Di lui, Nathalie ha detto: "Ho dieci anni più di lui, ci vedevamo la domenica a casa di papà. Me lo spupazzavo bene, gli facevo quasi da zia, eravamo molto legati, poi, quando avevo circa 25 anni, lui spiccò il volo. Lui, a differenza mia, è una persona piena di ottimismo, ha il dono della felicità". Lascia Parigi all'età di 16 anni per seguire corsi e spettacoli circensi in Francia e nel Benelux. A 22 anni arriva a Napoli, terra natale del nonno paterno, ed inizia la sua attività anche insegnando clownistica e realizzando spettacoli con burattini. La notorietà arriva nel 1989, quando inzia a partecipare anche al Maurizio Costanzo Show in svariati numeri acrobatici.

In seguito, quindi, si fa notare da Cristina Comencini, che la scrittura per il suo film I divertimenti della vita privata: nasce così la sua carriera nel mondo del cinema. Prende parte a Roma-Paris-Barcelona, I divertimenti della vita privata, Ricky & Barabba, Ritorno a casa Gori, Un bugiardo in paradiso, Passo a due, Nessun messaggio in segreteria, La cena per farli conoscere. In televisione, invece, è in Dio vede e provvede, Nuda proprietà vendesi, Don Matteo e Ho sposato uno sbirro. Ha partecipato anche a Ballando con le stelle nel 2018.

Per quanto riguarda la vita privata, Nathalie ha sposato Yudiel Sanchez, che ha conosciuto a Cuba nel 2007, ma nel 2020 il matrimonio è giunto alla fine.

