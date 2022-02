Francesco Paolantoni, chi è l'attore e comico napoletano. Non ha la fidanzata né figli

15 febbraio 2022 a

Nato a Napoli il 3 marzo del 1956, Francesco Paolantoni è uno degli attori, comici e commediografi italiani più amati e apprezzati nel panorama nazionale. A metà degli anni Settanta si iscrive alla Scuola d'arte drammatica del Circolo artistico di Napoli, per poi recitare per oltre un decennio in varie compagnie teatrali. Nel 1986 porta in scena allo Zelig di Milano lo spettacolo Fame, saranno nessuno, insieme a Stefano Sarcinelli e si classifica primo al festival di Grottamare Cabaret amore mio. Conosce quindi Vincenzo Salemme e partecipa come attore e collabora nella scrittura dei testi nella commedia La gente vuole ridere, scritta, diretta e prodotta proprio dall'attore partenopeo. Sempre con Salemme, scrive e interpreta Killer, mentre con Giobbe Covatta interpreta Io e lui, altra commedia di Salemme.

Esordisce anche in alcuni programmi televisivi di Renzo Arbore, Giobbe Covatta ed Enzo Iacchetti, mentre la consacrazione arriva a metà degli anni Novanta partecipando a Mai dire Gol, Quelli che il calcio e L'ottavo nano con Serena Dandini e Corrado Guzzanti. Il cinema arriva per la prima volta nel 1985 (Blues metropolitano), al quale seguono altre ventuno pellicole. Dal 2016 è uno degli ospiti fissi di Stasera tutto è possibile su Rai 2, mentre nel 2020 prende parte a Tale e quale show.

Lato vita privata, è single e non ha figli. In passato ha avuto una relazione con Paola Cannatello: i due sono rimasti in buoni rapporti, come confessato da Paolantoni nella trasmissione Vieni da me: “Siamo cresciuti insieme, anche nel lavoro. Siamo molto uniti, ci vogliamo bene. Ci siamo lasciati perché succede, le storie finiscono. L’amore in un certo senso c’è, ci vogliamo tanto bene“.

