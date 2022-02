Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme? Ecco la verità. Chi è l'ex ballerino di Amici e conduttore tv

15 febbraio 2022 a

Ballerino e conduttore, Stefano De Martino è uno dei personaggi più amati del mondo della televisione. L'ex ballerino di Amici, nato a Torre Annunziata il 3 ottobre 1989, si appassiona alla danza fin da piccolo. Nel 2007 si aggiudica una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, mentre due anni dopo è concorrente ad Amici di Maria De Filippi. La partecipazione al programma gli cambia la vita, perché è il primo classificato di categoria, conosce Emma Marrone, con la quale si fidanza, e poi ci torna come ballerino professionista per le edizioni 2009-2010, 2011-2013, 2015-2018. Inoltre, nel 2015 diventa supporter e conduttore del daytime.

Stasera tutto è possibile, De Martino torna protagonista su Rai 2

Nel 2012 si fidanza con Belen Rodriguez, e nel 2016 partecipa al programma da lei condotto su Canale 5, Pequeños gigantes, capitanando la squadra de Gli incredibili. Sempre nel 2016 entra nel cast di Selfie - Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura su Canale 5, in cui è uno dei mentori; mentre nel 2018 è inviato de L'Isola dei Famosi. Conduce quindi l'anno successivo Made in sud su Rai 2 e prende il timone di Stasera tutto è possibile, nel quale resta anche nelle edizioni successive riscontrando un grande successo. A dicembre 2021 conduce in seconda serata, sempre su Rai 2, il varietà Bar Stella, mentre nello stesso anno torna come giudice ad Amici di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda la vita privata, dopo essere stato a lungo legato alla cantante Emma Marrone, conosciuta ad Amici, ha avuto una relazione con Belen Rodriguez, cominciata nel 2012. La coppia si è sposata il 20 settembre 2013, dopo che il 9 aprile era nato il figlio Santiago. Il matrimonio tra il conduttore e la showgirl argentina si è concluso nel 2015, nel 2019 la coppia si è riavvicinata per poi separarsi nuovamente a maggio del 2020. Adesso alcune voci parlerebbero di un riavvicinamento, smentito però dallo stesso De Martino nelle scorse settimane sulle pagine di Gente. "Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto insieme, però in una madre e in un padre che passano magari la domenica insieme al loro bambino non ci vedo niente di straordinario. Un padre e una madre si possono ‘scambiare' il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d'Italia. La conquista per due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là del fallimento matrimoniale".

