Stasera in tv martedì 15 febbraio, su Real Time c'è Primo appuntamento. Le anticipazioni sulle coppie

15 febbraio 2022 a

a

a

La prima serata di Real Time, oggi martedì 15 febbraio, sarà con la sesta puntata di Primo appuntamento. Alle 21,20, sul canale 31 del digitale terrestre, il re di cuori Flavio Montrucchio proverà a far scoccare l’amore nel ristorante più romantico d'Italia: due persone si incontreranno per la prima volta e si conosceranno in una cena “al buio" per capire se ci potrà essere affinità, così da continuare o meno la conoscenza anche lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Il futuro della pandemia e i venti di guerra al centro di Dimartedì

La prima coppia è composta da Manuela e Claudio. Lei ha 33 anni e viene da Brindisi. Store-manager, ai microfoni del canale YouTube del programma ha dichiarato di amare il suo lavoro, "l’ho fatto per scelta, poi bere, mangiare e divertirmi con gli amici. Fondamentalmente ho un autostima di me stessa fortissima“. Si sederà al tavolo con Claudio, 37 anni di Napoli, avvocato: “Le donne le conquisto innanzitutto per la personalità e il carattere, a livello estetico per gli occhi. Coltivo i valori, vivo con mamma e con papà, e se oggi sono un professionista onesto lo devo soprattutto a loro“. Asia, invece, è una 21enne di Bologna che studia antropologia. “L’amore è quando la persona viene messa sopra a tutto, tutti, tutte e tuttu e non c’è nient’altro di più importante, nemmeno te stesso, te stessa, te stessu. Spesso finisco le parole con la U perché penso sia una lettera più inclusiva, ci possono essere persone non-binarie che possono non identificarsi in un plurale maschile o femminile“. Al tavolo incontrerà Carlotta, 22 anni da Chieti, che si sta per laureare in lettere moderne. “Mi definisco queer, lesbica, gay: sono una femminista convinta, mi piace occuparmi dei diritti della comunità LGBTQ+”.

Champions League, Psg-Real Madrid è uno scontro tra titani. Dove vederla e le probabili formazioni

Terza coppia sarà quella composta da Eddio e Rossella. Il primo è un 65enne di Treviso, imprenditore pensionato. “Per me vivere vuol dire non solo lavorare, ma vivere per vivere e star bene. Mi piace farmi notare, soprattutto se affianco ho una bella donna“. Rossella, 54 anni, viene dalla provincia di Bergamo. “Sono una mamma con tante passioni, amo la moda, il vintage, i mercatini. Sono una gazza, attratta da tutto ciò che luccica“. Infine ci sarà Germano, 36 anni di Roma, ma vive a Maranello perchè lavora nel reparto corse di Formula 1. "Ho due tatuaggi. Il mio stile di vita è non arrendersi mai". Incontrerà Jessica, 31 anni di Treviso, imprenditrice. “L’amore per me è imperfezione, disordine e chimica. Amo il rischio, perché sennò sarebbe una vita piatta, e sono molto lunatica, presa dal lavoro, ma disposta a trovare l’amore“.

La crisi Russia-Ucraina e la pandemia al centro di Cartabianca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.