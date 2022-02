Stasera in tv martedì 15 febbraio, su La7 torna Dimartedì: gli ospiti di Giovanni Floris

15 febbraio 2022 a

Stasera in tv, martedì 15 febbraio, su La7 il classico appuntamento con Dimartedì, condotto da Giovanni Floris. Inizio alle ore 21.15 per il talk considerato uno dei programmi di punta della settima rete. Il dibattito tra i numerosi e autorevoli ospiti, si concentrerà sui principali temi del momento: l'andamento della pandemia, il super green pass obbligatorio per i lavoratori, la crisi tra Russia e Ucraina, il difficile periodo che stanno vivendo imprese e famiglie a causa del caro energia che ha fatto volare alle stelle le bollette.

Floris e i suoi ospiti faranno il punto della situazione sui contagi da Covid 19. I dati continuano a indicare una flessione del virus, ma l'emergenza non è ancora terminata. E' davvero giusto allentare le misure di contenimento? Oppure abbassare la guardia rischia di essere l'ennesimo errore? Anche questa volta gli esperti sono divisi e è impossibile fare previsioni affidabili. Ovviamente la pandemia non sarà l'unico tema della serata. A Dimartedì Floris e i suoi ospiti parleranno anche della crisi internazionale che sta facendo tremare il mondo, quella tra la Russia e l'Ucraina. Anche se nelle ultime ora sembrano salire le possibilità di una soluzione pacifica, i venti di guerra soffiano in Europa da settimana e i russi sembrano essere pronti a scatenare un'invasione militare che potrebbe innescare un conflitto su scala globale. Stati Uniti e diversi altri Paesi hanno già annunciato di essere pronti a spedire le truppe per fermare i piani di espansione di Putin. Si riuscirà a trovare una soluzione in grado di evitare un conflitto mondiale?

Come sempre non mancheranno importanti ospiti in studio. Annunciati i ritorni della virologa Ilaria Capua e della biologa Barbara Gallavotti, ma ci sarà anche Nando Pagnoncelli che con i suoi sondaggi Ipos fotograferà l'opinione degli italiani riguardo ai temi più importanti del momento.

