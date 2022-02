Fuori dal Coro stasera martedì 15 febbraio su Rete 4

15 febbraio 2022 a

a

a

Appuntamento con Fuori dal Coro, stasera in tv, martedì 15 febbraio, su Rete 4. Condotto da Mario Giordano, il talk approfondisce in particolare i temi di stretta attualità economica, sociale e politica. Inizio alle ore 21.20 per una trasmissione che come al solito si annuncia intensa e ricca di polemiche e nette prese di posizione. Annunciato un focus sull’obbligo appena entrato in vigore: il certificato verde rafforzato per i lavoratori pubblici e privati. Entrato in vigore proprio oggi, il provvedimento impone ai cittadini di presentarsi sul posto di lavoro muniti di super green pass. Chi non lo fa rischia di andare incontro a sanzioni da 600 a 1.500 euro e alla sospensione dal servizio e dello stipendio. Il provvedimento, deciso dal governo guidato da Mario Draghi, è stato varato per spingere la campagna vaccinale. Ovviamente non sono mancate polemiche, soprattutto da parte del mondo no vax, ormai ridotto al gruppo degli irriducibili, sempre più sparuto.

Terza e quarta puntata di Lea - Un nuovo giorno con Anna Valle

Durante Fuori dal Coro non si parlerà solo di super green pass, ovviamente. Spazio a una inchiesta su chi specula sulla salute dei pazienti, ma anche a un reportage sui paesi in cui non esiste la figura del medico di base, considerato essenziale per il sistema sanitario italiano. Ma nel programma condotto da Mario Giordano si analizzerà anche della situazione che sta vivendo l'industria, messa sempre più a dura prova dal caro energia e dalla burocrazia. Caro energia che sta colpendo in maniera pesante anche le famiglie.

Stasera tutto è possibile, De Martino torna protagonista su Rai 2

Non mancherà un focus sui casi delle occupazioni abusive di abitazioni, tema diventato un classico di Fuori dal Coro. Stasera nuovi racconti dei proprietari che, oltre a non riuscire a prendere possesso delle loro case, subiscono spesso minacce e violenze da parte degli inquilini morosi. Infine, si parlerà dei crescenti episodi di vandalismo di baby gang, sempre più frequentemente composte da ragazze.

La crisi Russia-Ucraina e la pandemia al centro di Cartabianca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.