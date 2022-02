Stasera in tv martedì 15 febbraio su Rai 3 Cartabianca. Ospiti e anticipazioni

15 febbraio 2022 a

a

a

Cartabianca è il programma classico del martedì di Rai 3. Anche stasera, martedì 15 febbraio, appuntamento su a partire dalle 21.20 con il talk condotto da Bianca Berlinguer. Al centro dell'attenzione sempre la stretta attualità e gli approfondimenti sui fatti e sulle notizie più attuali. Questa sera si parlerà della crisi Russia - Ucraina che rischia persino di sfociare in una guerra. Che cosa è accaduto tra i due Paesi? E perché l'esercito di Putin potrebbe invadere l'Ucraina? Oltre ad aggiornare i telespettatori sulle ultime novità, Cartabianca cercherà di ricostruire la vicenda e di spiegare quali sono le motivazioni che stanno facendo preoccupare il mondo intero.

Bianca Berlinguer, dal flirt con Valerio Merola alla figlia Giulia con l'attuale compagno Luigi Manconi

Nuovi approfondimenti, ovviamente, anche sul Covid. Nelle ultime settimane la situazione è migliorata ma il pericolo è tutto tranne che definitivamente scampato. I contagi sono ancora migliaia e il rischio di una nuova variante non può essere escluso. Intanto la ricerca continua il suo lento cammino per cercare di trovare armi ancora più importanti da utilizzare contro il virus che ha sconvolto il mondo. Nonostante i risultati ottenuti con la campagna vaccinale, lo zoccolo duro dei no vax continua a resistere anche se da oggi, martedì 15 novembre, per accedere ai posti di lavoro il super green pass è obbligatorio. In caso contrario pesanti sanzioni.

Stasera tutto è possibile, De Martino torna protagonista su Rai 2

Ovviamente anche altri temi in scaletta, dalle problematiche del mondo politico al caro bollette che si è abbattuto sui cittadini e sulle imprese. Come accade ogni martedì, i numerosi e autorevoli ospiti vengono annunciati poco prima dell'inizio del programma, via social.

Terza e quarta puntata di Lea - Un nuovo giorno con Anna Valle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.